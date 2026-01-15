Blumhagen gegen Lanz vor Gericht: "Das Urteil ist jetzt völlig gnadenlos festgenagelt"

Hamburg - Erfolg für Vanessa Blumhagen (48)! Eine Klage von Moderator Markus Lanz (56) gegen die Promi-Expertin wurde abgewiesen. Im Raum stand eine Zahlung über rund 50.000 Euro.

Die Forderung richtete sich nur gegen Vanessa Blumhagen (48). Warum, konnte sie sich nicht erklären. © Instagram/vanessa_blumhagen

"Es ist der schönste Tag in deinem Leben", sagt Vanessa Blumhagen gleich zu Beginn der Folge "Das Urteil" des Podcasts "Fatal Royal". Anderthalb Jahre ruhte das Format. "Eine erzwungene Pause", bringt es Blumhagen auf den Punkt.

"Es gab ein Urteil im Namen des Volkes. Vom 14. November 2025. Das war erst mal schön, aber wir mussten noch mal vier Wochen abwarten, weil dann hätte noch Berufung eingelegt werden können gegen dieses Urteil. Und weil Jahreswechsel war, hat es noch mal gedauert, bis es wirklich offiziell war. Das Urteil ist jetzt völlig gnadenlos festgenagelt", so Philipp Hageni, der den Podcast gemeinsam mit Blumhagen führt.

Eine Sprecherin des Landgerichts Hamburg bestätigte das Urteil auf TAG24-Nachfrage.

In dem Fall soll es laut einer Spendenaktion, die Blumhagen im Juni 2025 selbst initiierte, um eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Lanz durch die Podcast-Hosts gegangen sein.

Der Fall verfolgte die beiden seit Juni 2023, damals kam die erste "Unterlassungsgeschichte von Herrn Lanz" gehandelt, erzählt Blumhagen in der Folge.