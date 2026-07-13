Filmwelt in Trauer: "Jurassic Park"-Star Sam Neill plötzlich gestorben

Sydney (Australien) - Der aus "Jurassic Park" bekannte Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Sam Neill starb im Alter von 78 Jahren. (Archivbild) © Geoff Robins / AFP

Wie auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben wurde, starb der Schauspieler am 13. Juli in Sydney (Australien) im Kreis seiner Familie.

"Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, doch empfindet die Familie es als Trost, dass Sam bis zuletzt krebsfrei geblieben war", heißt es in der Mitteilung.

Um den "unermesslichen Verlust" zu verarbeiten, bittet die Familie nun um Privatsphäre. Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Erst im April hatte der "Jurassic Park"-Star mitgeteilt, dass er nach fast fünf Jahren Kampf gegen Blutkrebs krebsfrei sei.