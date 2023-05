Bye-bye Boris: Tennis-Legende Becker und seine Partnerin Lilian wandern aus!

Boris Becker (55, r.) und Lilian (33) bei den Laureus Sports Awards in Paris. © Lewis Joly/AP/dpa

Nach Informationen der Bild-Zeitung ist der 55-jährige Ex-Sportler zusammen mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (33) in die italienische Mode-Metropole Mailand gezogen.

Zuletzt lebte das Paar demnach in der Wohnung eines Freundes in Stuttgart. Dieser habe Becker nach dessen Haftentlassung am 15. Dezember und der Abschiebung aus England auch per Privatjet ausfliegen lassen. Offiziell sei der dreimalige Wimbledon-Sieger noch bei seiner Mutter im baden-württembergischen Leimen gemeldet.

Davor wohnte er lange in seiner Wahlheimat London, wo er mittlerweile allerdings nicht mehr willkommen ist. Die Rückkehr in hiesige Gefilde war wohl nur eine Lösung auf Zeit, stattdessen wartet nun das "Dolce Vita" in der Lombardei.

Laut dem Bericht hielt sich Becker in den vergangenen Wochen schon mehrfach in den Luxushotels "Casa Cipriani" und "Portrait Milano" auf.

Inzwischen soll der endgültige Umzug nach Mailand vollzogen sein, auch wenn das Camp des sechsfachen Grand-Slam-Gewinners auf Bild-Nachfrage noch keine offizielle Bestätigung abgeben wollte.