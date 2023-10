Er steht wieder auf dem Platz! Hat Boris Becker etwa einen neuen Job?

Monte Carlo - Vor drei Tagen begrüßte Boris Becker seine italienischen Follower mit den Worten: "Ciao ragazzi" und meldete sich dabei nicht aus seiner Wahl-Heimat Mailand, sondern aus Monte Carlo. Jetzt ist auch klar, was die Tennis -Legende dort wollte.

Tennis-Legende Boris Becker (M.) mit dem Team von Holger Rune (20, 2.v.l.). © Screenshot/Instagram/holgerrune

Denn kein Geringerer als der Weltranglisten-Fünfte Holger Rune (20) hat das Geheimnis auf Instagram gelüftet.

Der Däne postete zwei Bilder seiner Woche in Monaco. Auf dem ersten steht ein Mann in der Mitte, den alle Tennis-Fans kennen: Boris Becker! Der Leimener, der sportlich in Joggingschuhen und Trainingsanzug daherkommt, umarmt Rune und einen weiteren Mann aus dem Team des Dänen.

Auf einem zweiten Bild sieht man, wie Becker im Training auf dem Hartplatz hinter Rune steht. Hat die Legende also einen neuen Job?

Die Expertise des Deutschen kann der Youngster aktuell auf jeden Fall gebrauchen, denn zuletzt lief es bei ihm gar nicht rund.

Tiefpunkt war die Klatsche gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (22), gegen den er mit 0:6 und 2:6 in Shanghai gar kein Land sah. Schuld daran soll laut dem dänischen Tennis-Experten Michael Mortensen seine neue Liebe, die italienische Influencerin und Immobilienmaklerin Caroline Sofia Donzella sein.