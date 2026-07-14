Endgültiger Bruch mit ihrem Vater: Kinder von Brad Pitt veröffentlichen Zeitungsartikel
Los Angeles (USA) - Zwei weitere Kinder von Brad Pitt (62) machen es offiziell: Nach Tochter Shiloh (20) beschreiten nun auch ihre Geschwister Zahara (21) und Maddox (24) den rechtlichen Weg, um sich ein für alle Mal von ihrem berühmten Vater loszusagen.
Shiloh Jolie hat es bereits vor zwei Jahren vorgemacht: Kurz nach ihrem 18. Geburtstag hatte die älteste leibliche Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt.
Jetzt ziehen zwei ihrer Geschwister nach: Wie das US-Promi-Portal "Page Six" berichtete, wollen auch Zahara und Maddox künftig nur noch Jolie heißen und haben eine weitere Hürde auf dem Weg dorthin genommen.
Demnach sollen die beiden Promi-Kinder bereits vor einigen Wochen rechtliche Schritte eingeleitet und ihren Wunsch nach einer Namensänderung öffentlich in mehreren Zeitungsanzeigen bekannt gegeben haben - so wie es das kalifornische Recht verlangt.
Gerichtsdokumenten zufolge hätten Zahara und Maddox seit Mitte Juni jeweils vier Bekanntmachungen ihres Antrags im "Los Angeles Daily Journal" veröffentlicht. Alle, die sich gegen die Änderung aussprachen, forderten sie auf, schriftlichen Widerspruch einzureichen.
Aktuell tragen die Geschwister offiziell noch den Nachnamen Jolie-Pitt. Sollte ihr Antrag bewilligt werden, könnten sie künftig Zahara Marley Jolie und Maddox Chivan Jolie heißen. Eine abschließende Anhörung soll im September stattfinden.
Mehrere Kinder von Brad Pitt haben seinen Namen abgelegt
Inoffiziell haben sich die Geschwister längst vom Namen ihres Vaters verabschiedet: Bei öffentlichen Veranstaltungen waren Zahara und Maddox, genau wie ihre jüngere Schwester Vivienne, zuletzt nur noch unter dem Namen Jolie aufgetreten und hatten auf den Doppelnamen verzichtet.
Angelina Jolie und Brad Pitt, die einst als eines der Traumpaare Hollywoods galten, haben sechs gemeinsame Kinder. Drei von ihnen haben inzwischen den offiziellen Weg beschritten, um sich von ihrem prominenten Vater zu lösen.
Nach der Trennung der beiden Filmstars im Jahr 2016 hatte sich das Ex-Paar einen öffentlichen Rosenkrieg geliefert. Das Verhältnis der gemeinsamen Kinder zu ihrem Vater gilt seither als belastet.
Pitt ist inzwischen seit knapp vier Jahren mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon (33) liiert. Die Mutter seiner Kinder hatte seit der Scheidung nach eigenen Angaben keine Dates mehr.
Titelfoto: picture alliance/dpa/Press Association | Tim Goode