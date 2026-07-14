Endgültiger Bruch mit ihrem Vater: Kinder von Brad Pitt veröffentlichen Zeitungsartikel

Los Angeles (USA) - Zwei weitere Kinder von Brad Pitt (62) machen es offiziell: Nach Tochter Shiloh (20) beschreiten nun auch ihre Geschwister Zahara (21) und Maddox (24) den rechtlichen Weg, um sich ein für alle Mal von ihrem berühmten Vater loszusagen.

Brad Pitt (62) hat ein schwieriges Verhältnis zu seinen Kindern. © picture alliance/dpa/Press Association | Tim Goode

Shiloh Jolie hat es bereits vor zwei Jahren vorgemacht: Kurz nach ihrem 18. Geburtstag hatte die älteste leibliche Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt.

Jetzt ziehen zwei ihrer Geschwister nach: Wie das US-Promi-Portal "Page Six" berichtete, wollen auch Zahara und Maddox künftig nur noch Jolie heißen und haben eine weitere Hürde auf dem Weg dorthin genommen.

Demnach sollen die beiden Promi-Kinder bereits vor einigen Wochen rechtliche Schritte eingeleitet und ihren Wunsch nach einer Namensänderung öffentlich in mehreren Zeitungsanzeigen bekannt gegeben haben - so wie es das kalifornische Recht verlangt.

Gerichtsdokumenten zufolge hätten Zahara und Maddox seit Mitte Juni jeweils vier Bekanntmachungen ihres Antrags im "Los Angeles Daily Journal" veröffentlicht. Alle, die sich gegen die Änderung aussprachen, forderten sie auf, schriftlichen Widerspruch einzureichen.

Aktuell tragen die Geschwister offiziell noch den Nachnamen Jolie-Pitt. Sollte ihr Antrag bewilligt werden, könnten sie künftig Zahara Marley Jolie und Maddox Chivan Jolie heißen. Eine abschließende Anhörung soll im September stattfinden.