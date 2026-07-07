Sie machen ihre Liebe offiziell: Premiere für Brad Pitt und seine 29 Jahre jüngere Freundin

New York/Los Angeles - Dieser Pärchen-Auftritt sorgt für Aufsehen: Hollywoodstar Brad Pitt (62) und seine Partnerin Ines de Ramon (33) haben sich erstmals gemeinsam auf Instagram gezeigt - und damit ihr Social-Media-Debüt gefeiert.

Brad Pitt (62) und Ines de Ramon (33) zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. © HENRY NICHOLLS / AFP

Es war ein Abend voller Liebe und Romantik: Auf der spektakulären Traumhochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am Freitag in New York City schwebte nicht nur das Brautpaar selbst auf Wolke sieben, auch unter den Gästen wurde reichlich geturtelt.

Besonders verliebt zeigten sich Schauspieler Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon: Kurz bevor sich das Paar auf den Weg zur Promi-Hochzeit im Madison Square Garden machte, entstanden gleich mehrere intime Pärchenfotos, die Hairstylistin Laurie Zanoletti am Montag bei Instagram veröffentlichte.

"Meine Lieblingsliebhaber bei einem unglaublichen Moment in NYC", schrieb sie zu den privaten Schnappschüssen des Paares.

Ines de Ramon teilte die süße Fotoreihe später sogar selbst in ihrer Story, musikalisch passend unterlegt mit Taylor Swifts Liebeshymne "Lover" - und machte ihre Liebe zu Brad Pitt damit erstmals auch auf Social Media offiziell.

In einem eng anliegenden, halbtransparenten Abendkleid strahlt die Schmuckdesignerin auf den Aufnahmen in die Kamera und schmiegt sich an ihren Liebsten, der - im schicken schwarzen Smoking und mit dunkler Sonnenbrille - einen Arm um sie gelegt hat.