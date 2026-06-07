Brad Pitt kuschelt mit Freundin: Hollywoodstar zeigt seine Liebe

788 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Brad Pitt macht kein Geheimnis mehr aus seiner Liebe: Bei den French Open in Paris turtelte der Schauspieler auf der Tribüne mit seiner Partnerin Ines de Ramon.

Von Franka Wolf

Paris (Frankreich) - Brad Pitt (62) macht kein Geheimnis mehr aus seiner Liebe: Bei den French Open in Paris turtelte der Schauspieler auf der Tribüne öffentlich mit seiner Partnerin Ines de Ramon (33).

Brad Pitt (62) und Ines de Ramon (33) zeigten sich verliebt bei den French Open.
Brad Pitt (62) und Ines de Ramon (33) zeigten sich verliebt bei den French Open.  © Thomas SAMSON / AFP

Dieser Auftritt hat echten Seltenheitswert.

Auch wenn sie bereits seit knapp vier Jahren Hand in Hand durchs Leben gehen sollen, haben Brad Pitt und Ines de Ramon ihre Beziehung bis heute nie offiziell bestätigt und zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Der Besuch der beiden beim Damenfinale von Roland-Garros in Paris lässt jedoch keinen Zweifel an ihrer Liebe.

Trotz Mega-Dschungel-Gage: Gil Ofarim soll kaum Unterhalt für seine Kinder zahlen
Gil Ofarim Trotz Mega-Dschungel-Gage: Gil Ofarim soll kaum Unterhalt für seine Kinder zahlen

Händchen haltend und dicht aneinander geschmiegt verfolgte das Paar am Samstagnachmittag (6. Juni) das Frauen-Endspiel des Grand-Slam-Turniers von den Zuschauerrängen aus.

Wie die "Daily Mail" berichtete und Fotos des verliebten Pärchenauftritts zeigen, hielten sich der Hollywoodstar und seine Freundin bei besonders engen Spielmomenten aneinander fest, blickten sich zwischendurch tief in die Augen und tauschten zärtliche Berührungen aus.

Zärtlich legt Brad Pitt seine Hand auf das Bein seiner Liebsten.
Zärtlich legt Brad Pitt seine Hand auf das Bein seiner Liebsten.  © Thomas SAMSON / AFP

Brad Pitt und Ines de Ramon wurden 2022 erstmals zusammen gesichtet

Brad Pitt und Ines de Ramon im Juni 2025 bei der Europapremiere des Films "F1".
Brad Pitt und Ines de Ramon im Juni 2025 bei der Europapremiere des Films "F1".  © picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Lounis Tiar

Nachdem das Paar die Anfänge seiner Beziehung weitgehend privat gehalten und seine Liebe fernab der Öffentlichkeit genossen hatte, waren der Filmstar und die Juwelierin im vergangenen Jahr immer häufiger gemeinsam bei Events aufgetreten.

Ines de Ramon, die erfolgreich als Schmuckdesignerin arbeitet, hatte vor ihrer Partnerschaft mit dem 62-Jährigen als Frau an der Seite von "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (43) Bekanntheit erlangt. 2022 ging die Ehe der beiden in die Brüche. Im selben Jahr wurde sie erstmals an der Seite von Brad Pitt gesichtet.

Inzwischen soll das Paar längst zusammenwohnen und unglaublich "glücklich und verliebt" sein - wie die beiden mit ihrem jüngsten Turtel-Auftritt in Paris eindeutig beweisen.

Titelfoto: Thomas SAMSON / AFP

Mehr zum Thema Brad Pitt: