Brad Pitt kuschelt mit Freundin: Hollywoodstar zeigt seine Liebe

Paris (Frankreich) - Brad Pitt (62) macht kein Geheimnis mehr aus seiner Liebe: Bei den French Open in Paris turtelte der Schauspieler auf der Tribüne öffentlich mit seiner Partnerin Ines de Ramon (33).

Brad Pitt (62) und Ines de Ramon (33) zeigten sich verliebt bei den French Open. © Thomas SAMSON / AFP

Dieser Auftritt hat echten Seltenheitswert.

Auch wenn sie bereits seit knapp vier Jahren Hand in Hand durchs Leben gehen sollen, haben Brad Pitt und Ines de Ramon ihre Beziehung bis heute nie offiziell bestätigt und zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Der Besuch der beiden beim Damenfinale von Roland-Garros in Paris lässt jedoch keinen Zweifel an ihrer Liebe.

Händchen haltend und dicht aneinander geschmiegt verfolgte das Paar am Samstagnachmittag (6. Juni) das Frauen-Endspiel des Grand-Slam-Turniers von den Zuschauerrängen aus.

Wie die "Daily Mail" berichtete und Fotos des verliebten Pärchenauftritts zeigen, hielten sich der Hollywoodstar und seine Freundin bei besonders engen Spielmomenten aneinander fest, blickten sich zwischendurch tief in die Augen und tauschten zärtliche Berührungen aus.