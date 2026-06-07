Brad Pitt kuschelt mit Freundin: Hollywoodstar zeigt seine Liebe
Paris (Frankreich) - Brad Pitt (62) macht kein Geheimnis mehr aus seiner Liebe: Bei den French Open in Paris turtelte der Schauspieler auf der Tribüne öffentlich mit seiner Partnerin Ines de Ramon (33).
Dieser Auftritt hat echten Seltenheitswert.
Auch wenn sie bereits seit knapp vier Jahren Hand in Hand durchs Leben gehen sollen, haben Brad Pitt und Ines de Ramon ihre Beziehung bis heute nie offiziell bestätigt und zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.
Der Besuch der beiden beim Damenfinale von Roland-Garros in Paris lässt jedoch keinen Zweifel an ihrer Liebe.
Händchen haltend und dicht aneinander geschmiegt verfolgte das Paar am Samstagnachmittag (6. Juni) das Frauen-Endspiel des Grand-Slam-Turniers von den Zuschauerrängen aus.
Wie die "Daily Mail" berichtete und Fotos des verliebten Pärchenauftritts zeigen, hielten sich der Hollywoodstar und seine Freundin bei besonders engen Spielmomenten aneinander fest, blickten sich zwischendurch tief in die Augen und tauschten zärtliche Berührungen aus.
Brad Pitt und Ines de Ramon wurden 2022 erstmals zusammen gesichtet
Nachdem das Paar die Anfänge seiner Beziehung weitgehend privat gehalten und seine Liebe fernab der Öffentlichkeit genossen hatte, waren der Filmstar und die Juwelierin im vergangenen Jahr immer häufiger gemeinsam bei Events aufgetreten.
Ines de Ramon, die erfolgreich als Schmuckdesignerin arbeitet, hatte vor ihrer Partnerschaft mit dem 62-Jährigen als Frau an der Seite von "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (43) Bekanntheit erlangt. 2022 ging die Ehe der beiden in die Brüche. Im selben Jahr wurde sie erstmals an der Seite von Brad Pitt gesichtet.
Inzwischen soll das Paar längst zusammenwohnen und unglaublich "glücklich und verliebt" sein - wie die beiden mit ihrem jüngsten Turtel-Auftritt in Paris eindeutig beweisen.
Titelfoto: Thomas SAMSON / AFP