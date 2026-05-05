Berauscht am Steuer: Britney Spears entgeht durch Geständnis dem Knast

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Zwei Monate nach einer Autofahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist US-Popstar Britney Spears durch ein Geständnis dem Gefängnis entgangen.

Los Angeles (USA) - Zwei Monate nach einer Autofahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist US-Popstar Britney Spears (44) durch ein Geständnis dem Gefängnis entgangen.

Britney Spears (44) muss doch nicht in den Knast. (Archivbild)
Britney Spears (44) muss doch nicht in den Knast. (Archivbild)  © VALERIE MACON / AFP

Die 44-Jährige räumte am Montag in einem Deal mit der US-Justiz fahrlässiges Fahren im Rausch ein. Im Gegenzug setzte ein Gericht im kalifornischen Ventura eine zwölfmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus, wie ihr Anwalt Michael Goldstein mitteilte.

Im Rahmen der Einigung muss Spears ein Programm zum Umgang mit Suchtmitteln absolvieren und sich regelmäßig mit einem Psychologen sowie Psychiater treffen. "Sie wird das gut machen, und wir alle drücken Britney die Daumen", sagte Goldstein über die Sängerin, die nicht persönlich vor Gericht erschienen war.

Anfang März war Spears in der Nähe von Los Angeles am Steuer ihres schwarzen BMW 430i von der Polizei gestoppt worden und musste eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Britney Spears: Nach Festnahme: Britney Spears bei den Anonymen Alkoholikern
Britney Spears Nach Festnahme: Britney Spears bei den Anonymen Alkoholikern

Sie sei "unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren", berichtete die "Los Angeles Times". Welches Rauschmittel sie eingenommen hatte, ist nicht bekannt.

Ihr Management hatte anschließend von einem "absolut unentschuldbaren" Vorfall gesprochen und erklärt, Spears werde nun "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten". Medienberichten zufolge begab sich die Sängerin zur Behandlung in eine Entzugsklinik.

Britney Spears litt lange unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie

Die Sängerin befindet sich derzeit in einer Entzugsklinik. (Archivbild)
Die Sängerin befindet sich derzeit in einer Entzugsklinik. (Archivbild)  © VALERIE MACON / AFP

Spears war 1998 als Jugendliche mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! … I Did It Again" und "Toxic". 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen.

Ihr Vater Jamie (73) übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete die Vormundschaft nach langem Rechtsstreit.

In ihrer 2023 erschienenen Biografie "The Woman in Me" gab Spears an, niemals harte Drogen genommen zu haben. "Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren", schreibt sie.

Britney Spears: Nach Alkoholfahrt: Britney Spears in Entzugsklinik! "Ganz unten angekommen"
Britney Spears Nach Alkoholfahrt: Britney Spears in Entzugsklinik! "Ganz unten angekommen"

Sie räumte jedoch die Einnahme von Adderall ein, einem zu den Stimulanzien zählenden Medikament zur Behandlung von ADHS.

Titelfoto: VALERIE MACON / AFP

Mehr zum Thema Britney Spears: