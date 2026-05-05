Berauscht am Steuer: Britney Spears entgeht durch Geständnis dem Knast

Los Angeles (USA) - Zwei Monate nach einer Autofahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist US-Popstar Britney Spears (44) durch ein Geständnis dem Gefängnis entgangen.

Britney Spears (44) muss doch nicht in den Knast. (Archivbild) © VALERIE MACON / AFP

Die 44-Jährige räumte am Montag in einem Deal mit der US-Justiz fahrlässiges Fahren im Rausch ein. Im Gegenzug setzte ein Gericht im kalifornischen Ventura eine zwölfmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus, wie ihr Anwalt Michael Goldstein mitteilte.

Im Rahmen der Einigung muss Spears ein Programm zum Umgang mit Suchtmitteln absolvieren und sich regelmäßig mit einem Psychologen sowie Psychiater treffen. "Sie wird das gut machen, und wir alle drücken Britney die Daumen", sagte Goldstein über die Sängerin, die nicht persönlich vor Gericht erschienen war.

Anfang März war Spears in der Nähe von Los Angeles am Steuer ihres schwarzen BMW 430i von der Polizei gestoppt worden und musste eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Sie sei "unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren", berichtete die "Los Angeles Times". Welches Rauschmittel sie eingenommen hatte, ist nicht bekannt.

Ihr Management hatte anschließend von einem "absolut unentschuldbaren" Vorfall gesprochen und erklärt, Spears werde nun "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten". Medienberichten zufolge begab sich die Sängerin zur Behandlung in eine Entzugsklinik.