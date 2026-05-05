Berauscht am Steuer: Britney Spears entgeht durch Geständnis dem Knast
Los Angeles (USA) - Zwei Monate nach einer Autofahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist US-Popstar Britney Spears (44) durch ein Geständnis dem Gefängnis entgangen.
Die 44-Jährige räumte am Montag in einem Deal mit der US-Justiz fahrlässiges Fahren im Rausch ein. Im Gegenzug setzte ein Gericht im kalifornischen Ventura eine zwölfmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus, wie ihr Anwalt Michael Goldstein mitteilte.
Im Rahmen der Einigung muss Spears ein Programm zum Umgang mit Suchtmitteln absolvieren und sich regelmäßig mit einem Psychologen sowie Psychiater treffen. "Sie wird das gut machen, und wir alle drücken Britney die Daumen", sagte Goldstein über die Sängerin, die nicht persönlich vor Gericht erschienen war.
Anfang März war Spears in der Nähe von Los Angeles am Steuer ihres schwarzen BMW 430i von der Polizei gestoppt worden und musste eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.
Sie sei "unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren", berichtete die "Los Angeles Times". Welches Rauschmittel sie eingenommen hatte, ist nicht bekannt.
Ihr Management hatte anschließend von einem "absolut unentschuldbaren" Vorfall gesprochen und erklärt, Spears werde nun "die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten". Medienberichten zufolge begab sich die Sängerin zur Behandlung in eine Entzugsklinik.
Britney Spears litt lange unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie
Spears war 1998 als Jugendliche mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! … I Did It Again" und "Toxic". 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen.
Ihr Vater Jamie (73) übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete die Vormundschaft nach langem Rechtsstreit.
In ihrer 2023 erschienenen Biografie "The Woman in Me" gab Spears an, niemals harte Drogen genommen zu haben. "Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren", schreibt sie.
Sie räumte jedoch die Einnahme von Adderall ein, einem zu den Stimulanzien zählenden Medikament zur Behandlung von ADHS.
Titelfoto: VALERIE MACON / AFP