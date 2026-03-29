Nach Festnahme: Britney Spears bei den Anonymen Alkoholikern

Los Angeles (USA) - Nach ihrer Festnahme wegen Alkohol am Steuer scheint Britney Spears (44) ihr Leben wieder in den Griff bekommen zu wollen.

Weil sie betrunken hinterm Steuer saß, muss sich Britney Spears (44) Anfang Mai vor Gericht verantworten. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Vor wenigen Wochen hatte die Pop-Ikone Schlagzeilen gemacht, als sie bei einer Alkoholfahrt in Ventura County (Kalifornien) erwischt worden war: Die 44-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, kurze Zeit später aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie die britische Daily Mail nun berichtete, soll die Sängerin ihr Leben nach dem einschneidenden Vorfall neu strukturiert und ihrer Alkoholsucht ein für alle Mal den Kampf angesagt haben.

Britney habe seit ihrer Trunkenheitsfahrt "keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt" und besuche inzwischen regelmäßig die Treffen der Anonymen Alkoholiker in ihrer Heimat Los Angeles, heißt es.

Die "Toxic"-Interpretin sei bei den Terminen immer "sehr offen und ehrlich" und schütte dort ihr Herz aus, weil sie wisse, "dass dies der beste Weg sei, zu heilen und sich besser zu fühlen", sagte eine Quelle dem Blatt.

Grund für den angeblichen, plötzlichen Sinneswandel: Britney wolle nun besser auf sich aufpassen, um für ihre beiden Kinder da sein zu können, erklärte der Insider weiter.