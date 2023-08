Er ist mehrfach vorbestraft: Dieser Mann soll Britneys Neuer sein!

Los Angeles (USA) - Die Trennung von ihrem Ehemann Sam Asghari (29) ist gerade erst wenige Tage alt, da soll Popsternchen Britney Spears (41) bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben - mit einer dunklen Vergangenheit ...

Hat Britney (41) schon einen Neuen? © Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa

Sie hält es offenbar nicht lange alleine aus.



Wie die US-Promi-Seite Page Six erfahren haben will, soll Britney Spears nur wenige Tage nach Bekanntwerden ihrer Scheidung schon wieder fleißig am Daten sein.

Das neue Objekt ihrer Begierde sei demnach kein Unbekannter: Britney bandele mit ihrem ehemaligen Haushälter an, der noch dazu eine kriminelle Vergangenheit haben und bereits mehrfach vorbestraft sein soll, plauderte eine Quelle aus dem Umfeld der Sängerin gegenüber der Seite aus.



Paul Richard Soliz (37) habe demnach vergangenes Jahr leichte Arbeiten in der Luxus-Villa der Pop-Diva erledigt und etwa die Toiletten gereinigt, die Böden gewischt und den Müll eingesammelt.

Doch dabei scheint es nicht geblieben zu sein. Denn obwohl Soliz inzwischen nicht mehr für die Sängerin arbeite, habe Britney eine enge Bindung zu ihrem ehemaligen Mitarbeiter aufgebaut und pflege nach wie vor Kontakt zu dem 37-Jährigen, der inzwischen über das Berufliche hinausgehe, so der Insider, der zugleich gestand: "Ich bin besorgt!"

Dass das Umfeld der Pop-Prinzessin ihren früheren Haushälter nicht unbedingt für den richtigen Umgang hält, scheint nicht von ungefähr zu kommen, denn der Ex-Angestellte der zweifachen Mutter soll so einiges auf dem Kerbholz haben.