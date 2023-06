Heftige Crystal-Meth-Abhängigkeit? Britney Spears: "Mein Herz ist gebrochen"

Britney Spears (41) kann nicht glauben, dass ihre Familienangehörigen wirklich derartige Gerüchte über sie verbreiten. © Montage: Instagram/britneyspears (2)

Nacktfotos und wilde Tanzeinlagen auf Instagram, Gerüchte um ernste Probleme in der Ehe zu Sam Asghari (29) und nun sogar noch heftige Drogen-Vorwürfe. Die Fans von Britney machen sich derzeit wieder vermehrt Sorgen um ihre Pop-Queen.

"Ich fürchte, sie nimmt Crystal Meth", soll ihr Ex-Mann behauptet haben. Andere Familienmitglieder sagten, Britney sei stark drogenabhängig und befände sich in einer "besorgniserregenden" Lage. "Britney könnte wie Amy [Winehouse] sterben", soll gar Britneys Papa Jamie (70) gesagt haben.

Doch die 41-Jährige wies die heftigen Anschuldigungen deutlich zurück. Auf Instagram teilte sie wieder einmal gegen alle, die ihr (vermeintlich) Böses wollen, aus:

"Die Tatsache, dass Menschen Dinge behaupten, die nicht wahr sind, ist so traurig", hieß es am Sonntag (Ortszeit) in einem Post. "Es kann sein, dass sie solche Dinge nicht einmal sagen, weil es für mich keinen Sinn ergibt, dass sie das sagen", mutmaßte die Sängerin.