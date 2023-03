Tragisches Liebes-Aus bei Britney Spears? Sängerin verrät auf Instagram: "Bevor ich geheiratet habe..."

Ist die Liebe zwischen Britney Spears (41) und Sam Asghari (28) erloschen? © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Am Dienstag ging Britney in Los Angeles an Bord eines Privatjets. Von ihrem Ehering und ihrer großen Liebe Sam Asghari (28) fehlte jedoch jede Spur, berichtet Daily Mail.

In der einen Hand hielt Britney einen niedlichen Teddybären, in der anderen eine orangefarbene Designer-Handtasche aus Leder.

Zwei Tage später der nächste Schock: Sam war solo in Los Angeles unterwegs. Der Fitness-Influencer trug dabei ebenfalls keinen Ehering.

Nun kocht die Gerüchteküche: Ist die Ehe des Promi-Paares wirklich bereits in die Brüche gegangen?

Im vergangenen Juni hatten sich Britney und Sam nach fünf Jahren Beziehung und weniger als einem Jahr nach ihrer Verlobung das Ja-Wort gegeben. Seitdem mussten die beiden die ein oder andere Krise bewältigen.

Britney selbst heizte die Gerüchte auch auf Instagram an, als sie ein Foto eines früheren Mexiko-Urlaubs teilte und dazu schrieb: "Throwback nach Mexiko... bevor ich geheiratet habe... so glücklich und albern hier!!!"

Ist sie jetzt also nicht mehr glücklich? Ihre Fans machen sich zumindest zunehmend Sorgen.