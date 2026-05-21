21.05.2026 21:49 "Ich mache mir Sorgen!": Notrufe zu Britney Spears wilder Alkohol-Fahrt veröffentlicht

Britney Spears wurde festgenommen. Nun wurden die Notrufe der Menschen öffentlich, die ihre wilde Alkohol-Fahrt der Polizei gemeldet hatten.

Von Mia Berger

USA - Im März wurde Sängerin Britney Spears (44) festgenommen, als sie unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Nun wurden die Notrufe der Menschen öffentlich, die ihre wilde Alkohol-Fahrt in der US-Stadt Los Angeles der Polizei gemeldet hatten.

Britney Spears (44) wurde nach ihrer Alkohol-Fahrt festgenommen. © Jordan Strauss/AP/dpa "Ich melde eine Person mit auffälligem Fahrverhalten", schilderte einer der Anrufer laut Page Six. Der Zeuge gab zudem an, dass der Wagen Schlangenlinien gefahren sei und immer wieder unberechenbar abgebremst habe. Er ergänzte: "Das Auto hätte beinahe mehrere Fahrzeuge gestreift. Es fährt mit hoher Geschwindigkeit. Ich mache mir Sorgen, dass es mit jemandem zusammenstößt." Britney Spears Vertraute packt über Britney Spears aus: "Das machte sie depressiv" Auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer zeigte sich besorgt und wählte den Notruf. Er hatte den Beamten genau dasselbe geschildert. Spears wurde schließlich festgenommen und angeklagt, nachdem Polizisten die 44-Jährige Anfang März gestoppt hatten.

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