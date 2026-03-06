Nach Alkohol-Fahrt: Waren bei Britney Spears auch Drogen im Spiel?

USA - Am Mittwoch wurde Popstar Britney Spears (44) im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen, nachdem sie alkoholisiert Auto gefahren sein soll - nun ist zudem von möglichen Drogen die Rede.

Der Gerichtstermin für Britney Spears’ (44) Trunkenheitsfahrt ist für Mai angesetzt. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Die 44-Jährige war zunächst wegen "unberechenbarer Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit" von der Polizei angehalten worden. Nach mehreren Tests nahmen die Beamten sie schließlich fest.

Wie Page Six berichtete, stehen die Ergebnisse einer Blutuntersuchung zunächst noch aus. Eine Quelle erklärte jedoch, dass die Polizisten zum Zeitpunkt der Festnahme auch eine unbekannte Substanz in ihrem Fahrzeug entdeckt hätten.

Vertreter des Popstars bezeichneten die Verhaftung gegenüber dem Boulevardblatt als "bedauerlich" und "völlig inakzeptabel".

"Britney wird die notwendigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich kann dies der erste Schritt in Richtung einer längst überfälligen Veränderung in ihrem Leben sein. Wir hoffen, dass sie in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und Unterstützung bekommt, die sie braucht", fügte er hinzu.

Das habe sie offenbar auch getan. Kurz nach der Festnahme habe sie ihre Mutter angerufen und ihr von dem Vorfall berichtet. Die beiden hätten ein "positives und hoffnungsvolles" Gespräch geführt, bei dem ihr Unterstützung zugesichert worden sei.