Splitterfasernackt auf Instagram: Britney Spears verwirrt mit bizarrem Video

Darauf filmt sie sich nämlich selbst, während sie im Bett herumrekelt, mit einem breiten Grinsen in die Linse ihrer Handykamera grinst und ihren Followern einen guten Morgen wünscht - und das, obwohl zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Kalifornien noch Dienstagabend war.

Auch am heutigen Mittwoch gepostet: Britney Spears (41) in verschiedenen Outfits. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/britneyspears (2)

Sonderlich überrascht - wenn auch dennoch verwirrt - sollten ihre mehr als 42,7 Millionen Follower von der Videobotschaft nicht sein. Schließlich teilte Spears in den vergangenen Jahren immer wieder abstruse Aufnahmen.

Ob nackt in der Badewanne, tanzend mit scharfen Messern in der Hand oder sich bauchfrei rekelnd vorm Weihnachtsbaum. Die 41-Jährige sorgt dafür, dass es auf ihrem Instagram-Account nie langweilig wird.

"Ich weiß, dass viele Leute es nicht verstehen, dass ich es liebe, Nacktfotos von mir zu zeigen", erklärte sie in ihrer Autobiografie "The Woman in Me".

"Ich wurde von anderen Leuten Tausende Male fotografiert [...] und so dargestellt, wie sie es wollten. Da sollte man verstehen, dass ich sehr viel Freude daran empfinde, auf eine Weise zu posieren, die ich sexy finde. Und dazu dann meine eigenen Fotos schieße."