War Britneys Ehe da schon am Ende? Die Hochzeitsnacht verbrachte sie mit einem anderen!

Gegenüber der britischen Zeitung The Sun plauderte ein Insider jetzt neue intime Details über die Beziehung des Ex-Paares aus und enthüllte, dass der Influencer mit seiner Noch-Ehefrau schlicht überfordert gewesen sei.

Was genau zu dem Liebes-Aus zwischen dem einstigen Pop-Sternchen und dem Model geführt hat, ließen beide bislang allerdings offen.

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) waren sechs Jahre lang ein Paar. © Vivien Killilea/Getty Images via AFP

So habe die Beziehung zwischen Britney und Sam bereits von Anfang an einer regelrechten "Achterbahnfahrt" geglichen, berichtete die Quelle gegenüber der Zeitung - angefangen bei ihrer Hochzeitsnacht.

"Offensichtlich sollten sie die Nacht zusammen verbringen, aber stattdessen ging Britney ins Four Seasons in Westlake Village und verbrachte die Nacht mit ihrem schwulen besten Freund und Manager Cade Hudson und nicht mit Sam."

Dieser ungewöhnliche Schritt des früheren Teenie-Idols habe ihre Ehe mit Sam sofort in eine problematische Richtung gelenkt, was sich auch später nicht gebessert habe. "Er war immer im Fitnessstudio, kochte oder hing mit Freunden ab, während Britney in ihrer eigenen Welt verloren war."

Doch das scheinen nicht die einzigen Probleme des einstigen Traumpaares gewesen zu sein: Auch von Seitensprüngen auf beiden Seiten ist immer wieder die Rede. Zudem warf die 41-Jährige ihrem Ex-Mann bei Instagram vor, sie mehrfach bedrängt zu haben.



Die Sängerin soll ihren Verflossenen wiederum körperlich angegriffen haben und gewalttätig geworden sein: Wie TMZ berichtete, habe Britney dem 29-Jährigen unter anderem ein blaues Auge verpasst, als er schlief.



Was genau letztendlich zur Trennung des Skandal-Pärchens geführt hat, ist unklar. Die Liste an möglichen Gründen scheint auf jeden Fall lang zu sein ...