Zur Abtreibung gezwungen? Britney Spears entschuldigt sich nach Vorwürfen bei Justin Timberlake

New York - In ihren skandalträchtigen Memoiren griff Popsängerin Britney Spears viele ihrer früheren Weggefährten an. Nun ruderte die 42-Jährige teilweise zurück und entschuldigte sich bei einem ihrer Ex-Freunde.

Auf Instagram lobte Britney die neue Single ihres Ex-Freundes. Noch vor wenigen Monaten erhob sie jedoch schwere Vorwürfe gegen ihn. © britneyspears/Instagram

"Ich möchte mich für einige Dinge entschuldigen, über die ich in meinem Buch geschrieben habe", schrieb Spears in einem neuen Posting auf Instagram.



"Wenn ich einen der Menschen, die mir wirklich wichtig sind, beleidigt habe, dann tut mir das zutiefst leid", ergänzte die US-Sängerin.

In ihrem im Oktober veröffentlichten Buch "The Woman in Me" hatte Britney geschrieben, dass sie während ihrer Beziehung mit Justin Timberlake (42) schwanger geworden sei.

Angeblich habe der Musiker sie dazu gedrängt, abzutreiben. Später habe er sich mehr und mehr von Britney distanziert und die Beziehung schließlich per SMS beendet.

Die Vorwürfe wiegen schwer - Justin selbst hatte sich jedoch nicht öffentlich dazu geäußert.

Auf Instagram lobte Britney nun unvorhergesehen die neue Single ihres Ex-Freundes. "Ich liebe seinen neuen Song 'Selfish'. Er ist so gut", schrieb die Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal.