Bruce Darnell auf der Suche nach der großen Liebe: GNTM-Star ist "seit zehn Jahren Single"

Von Elias Kroll

Vaals - Bruce Darnell (65) gehört zu den wohl bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Landschaft. In den vergangenen zwei Jahrzehnten saß er bei Shows wie "Germany’s Next Topmodel" und "DSDS" in der Jury, zuletzt trat er vermehrt als Schauspieler vor die Kamera. Doch privat lief es nicht immer ganz so rund. Das Model gestand nun, schon seit vielen Jahren keinen Partner zu haben.

Bruce Darnell (65) hat seine große Liebe bislang noch nicht gefunden. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/brucedarnell "Ich bin jetzt seit zehn Jahren Single, warte immer noch auf die große Liebe", gestand der Mann mit dem beliebten amerikanischen Akzent in der Bild am Sonntag. "Sie sollte aber bald kommen, da ich jetzt 65 bin. Es ist einfach schön, verliebt zu sein. Dann habe ich 24 Stunden ein Lächeln im Gesicht." Obwohl Darnell lange als Model aktiv war und andere Models coachte, sind ihm bei der Partnerwahl die oberflächlichen Attribute nicht das Wichtigste. "Mein Traumpartner muss nicht äußerlich schön sein, sondern innerlich. Er muss lustig und ehrlich sein", erklärte der 65-Jährige. Ist ihm das Aussehen denn wirklich völlig egal? Nein - eine Sache wünscht er sich dann doch: "Mein Traummann muss schöne Füße haben!" Promis & Stars "Bachelor"-Fans in Sorge: Was ist da bei Dominik und Anna los?! Während er im Privaten also weiter nach der großen Liebe sucht, widmet er sich beruflich immer öfter der Schauspielerei. In der Serie "Hotel Mondial" (ZDF) und in "Das Traumschiff" (9. April, ZDF) ist er als homosexueller Mann zu sehen. "Es ist so wichtig, Diversität zu zeigen, weil es einfach normal ist", sagte der in den Niederlanden lebende Darnell.

