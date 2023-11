Shannen Doherty kämpft gegen Krebs: "Ich will nicht sterben"

Los Angeles - Nach einem langen Kampf ist ihr Krebs mittlerweile in den Knochen angekommen - Überlebenschancen hat Hollywood-Star Shannen Doherty (52) eigentlich keine mehr. Dennoch hat die " Beverly Hills, 90210"-Darstellerin noch lange nicht mit dem Leben abgeschlossen, wie sie nun in einem emotionalen Interview offenbarte.

"Ich will nicht sterben", erklärte der "Charmed – Zauberhafte Hexen"-Star auch nach Jahren anstrengender Therapien. Die 52-Jährige scheint sich noch so vieles mehr vom Leben erhofft zu haben.

Neben ihrem Insta-Account will die Schauspielerin in Kürze auch ihren Podcast "Let's Be Clear With Shannen Doherty" nutzen, um über ihre Krankheit zu sprechen, mit Vorurteilen aufzuräumen und für Spenden aufzurufen. "Es ist für mich einfach verrückt, dass wir noch immer kein Heilmittel haben", sagte sie.

Außerdem störe es sie, dass viele Menschen ein falsches Bild von Krebspatienten hätten: "Die Leute gehen davon aus, dass du nicht gehen, nicht essen, nicht arbeiten kannst" - doch dem sei nicht so! "Wir sind lebendig und haben eine völlig andere Einstellung zum Leben. Wir sind Menschen, die arbeiten, das Leben genießen und sich weiterentwickeln wollen."

Wer Shannen Doherty noch mehr Gehör schenken möchte, kann das ab dem 6. Dezember tun. Dann erscheint die erste Folge ihres Podcasts.