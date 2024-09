Büchner-Tochter weint auf Instagram - Fans machen sich Sorgen!

Mallorca - Was ist nur mit Joelina Karabas (25) los? Die älteste Tochter von Reality-Sternchen Daniela Büchner (46) weint bittere Tränen auf Instagram!

Joelina Karabas (25) ist mittlerweile mit sich im Reinen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/joelinakrbs (2)

In einem kürzlich geposteten Reel ist zu sehen, wie die 25-Jährige abends im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt und sich traurig die dicken Krokodilstränen vom Gesicht wischt. Danach erscheint eine Szene, in der sie mit einem Body vor dem Spiegel steht und lächelt. Dazu lautet der Titel: "Endlich hat sie sich für sich entschieden."

Doch was genau will uns Joelina mit dem Sekunden-Clip sagen? Was ist nur mit ihr los? Genau diese oder ähnliche Fragen haben sich wohl einige Follower gestellt und sich große Sorgen gemacht.

In ihrer Instagram-Story gibt die Wahl-Mallorquinerin Entwarnung: "Leute, macht euch keine Sorgen, mir geht es gut." Mit dem Video wolle sie lediglich an ein gesundes Selbstvertrauen appellieren.

"Wenn ihr nicht an euch glaubt, ihr habt euch immer im Leben. Am Ende des Tages könnt ihr immer auf euch zählen", erklärt die Büchner-Tochter.