Arafat Abou-Chaker bricht Schweigen über Bushido - für 43 Euro

Bislang kennt man nur Bushidos Version , die er in seiner Doku ausführlich erzählte. Demnach ließ Arafat seine Muskeln spielen, um den jungen Nachwuchsrapper aus dem Vertrag beim Label Aggro Berlin zu bekommen.

Auf über 200 Seiten nutzt der Wahl-Kleinmachnower die Gelegenheit sich ins richtige Licht zu rücken. So schreibt er unter anderem über das Gartenzaun-Gate, die brennende Bushido-Villa, das Ende der Geschäftsbeziehung, aber auch wie er den Rapper kennenlernte.

"Wer könnte besser darüber berichten, was bei Bushido hinter den Kulissen wirklich passierte, als sein langjähriger 'Bruder', Mentor und Geschäftspartner?", heißt es in der Buchbeschreibung.

Bushido (45) kümmert sich nach dem jahrelangen Rechtsstreit wieder um seine Musik. © Hannes P Albert/dpa

Jahrelang galt das Duo als unzertrennlich, ehe es 2018 endgültig zum Bruch kam. Ein Gartenzaun brachte das Fass zum Überlaufen. Diesen hatten Bushido und seine Ehefrau in der Kleinmachnow-Villa geplant, da sie auch mal im Bikini im grünen Einod liegen wollte. Offenbar zu viel für den religiösen Nachbarn, der beim geplanten Zaun einen Grillplatz und ein Toilettenhäuschen hinbauen wollte.

Generell scheinen Arafat und Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42), die sich nicht den Mund verbieten lässt, keine Freunde mehr zu werden.

Der Achtfach-Mama widmet er gleich ein komplettes Kapitel: "Was macht ein cleverer Gangster-Rapper, damit seine Frau ihm zu Hause den ganzen Tag nicht auf die Nerven geht und er in Ruhe World of Warcraft spielen kann? Er kümmert sich um ein geeignetes Betätigungsfeld für seine Gattin, mit dem sie im besten Fall auch noch etwas Geld verdienen kann", spitzelt der Clan-Boss.

Wer seine Version der Geschichte erfahren will, und was Arafat beispielsweise über die geplante Kindesentführung denkt, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Das Buch kostet 42,80 Euro. Zu kaufen gibt es das nur über eine eigens eingerichtete Website.