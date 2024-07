Alles wird gut: Bushido hört auf!

Der gebürtige Berliner galt lange als einer der größten in der Rap-Szene. In seiner mittlerweile schon über 20 Jahre langen Karriere als Solokünstler veröffentlichte der Gangsterrapper insgesamt 14 Alben. Acht davon eroberten Platz eins. In den vergangenen Jahren aber sorgte er vor allem wegen des Gerichtsprozesses gegen seinen Ex-Manager, Clanboss Arafat Abou-Chaker, für Schlagzeilen.

Im Januar 2026 geht es für den Rapper auf große Abschiedstour. "Ein Vierteljahrhundert, dann 28 Jahre Karriere. Jetzt ist es an der Zeit auf Wiedersehen zu sagen", so Bushido.

In seiner Instagram-Story wendet er sich an seine Fans, hat zuvor aber noch eine gute Nachricht im Gepäck. Seine jüngste Tour "König für immer" wird nicht wie angenommen seine Letzte sein.

"Danke, Papa, dass du, egal wie stressig das Leben ist, immer noch an deine Familie glaubst", sagt eine der Töchter in einem Instagram-Urlaubs-Video.

Der Musiker sagte als Kronzeuge vor Gericht aus, stand lange unter Polizeischutz, ehe er mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) und den acht Kindern schließlich nach Dubai auswanderte. Um die will er sich in nächster Zeit noch mehr kümmern.

Den Startschuss der "Alles wird gut"-Tour 2026 gibt es am 12. Januar in Berlin (Uber Arena). Elf Tage später, am 23. Januar wird Bushido in Zürich dann zum letzten Mal auf der Bühne stehen.