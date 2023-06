Anna-Maria Ferchichi stellt neue Familien-Villa vor: Es gibt sogar einen Fahrstuhl

Dubai - Im vergangenen August sind Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) mit Sack und Pack und natürlich den sieben gemeinsamen Kindern nach Dubai ausgewandert , doch so richtig angekommen sind sie noch nicht, jedenfalls was die Behausung angeht.

Anna-Maria Ferchichi (41) hat ihren Followern bei Instagram stolz die neue Familien-Villa präsentiert. In der ersten Etage befinden sich alle Schlafzimmer. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Aktuell lebt die Großfamilie nämlich noch in einem Übergangs-Domizil - dem zweiten, nachdem sie im Oktober schon einmal umgezogen sind.

Jetzt soll aber schon bald der Einzug in den eigenen Familien-Palast erfolgen, der in der Zwischenzeit erbaut wurde und immer noch wird. Denn ganz fertig ist das neue Anwesen nämlich noch nicht, dass Anna-Maria (41) ihren Followern jetzt bei Instagram präsentierte.

Beim Rundgang durch die neue Villa, die vornehmlich in Weiß gehalten ist und vielerorts Marmorböden aufweist, lagen überall noch Kabel herum oder standen Gerüste oder Leitern im Weg.

Viel Zeit können sich die Bauarbeiter freilich nicht mehr lassen, denn "ihr seht, es gibt noch 'ne Menge zu machen, in vier Wochen muss alles fertig sein", kündigte die 41-Jährige in ihrer Story an.

Bei dem neuen Prachtbau war eindeutig nicht kleckern, sondern klotzen das Motto, denn die Eingangshalle gleicht mit der hohen Decke, von der ein gewaltiger Kronleuchter herabhängt, schon beinahe einer Kathedrale.