Bushido auch privat beschützt? Polizei-Skandal hat Konsequenzen

Berlin - Personenschützer des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) sollen zum Rapper Bushido (47), den sie früher dienstlich bewacht hatten, unzulässige private Kontakte gehabt haben. Das ist das Ergebnis einer internen Untersuchung der Berliner Polizei .

Bushido (47) steht unfreiwillig im Blickpunkt. © Jörg Carstensen/dpa

Die Berliner Polizeiführung griff nun mit harten Maßnahmen durch und zog sofortige Konsequenzen, wie mitgeteilt wurde. Die Vorwürfe richten sich gegen die Polizeibeamten, nicht gegen den Rapper. Bushido äußerte sich zunächst auf eine Anfrage nicht.

Die internen Prüfungen und Hinweise von außen hätten "belastbare Anhaltspunkte für eine korruptionsverdächtige Entwicklung im Personenschutzkommissariat LKA 616" ergeben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Frühere Personenschützer sollen "eine ehemalige Schutzperson privat betreut und möglicherweise dienstliche Ressourcen unzulässig genutzt haben".

Vor einer Woche war durch einen Bericht der "Bild"-Zeitung zunächst bekanntgeworden, dass vermutlich mindestens ein Berliner Polizist und Personenschützer des LKA auch privat mit Bushido verbunden war. Bushido hatte in vergangenen Jahren sogenannten Personenschutz durch das LKA, weil er und seine Familie während eines Prozesses um seine früheren Verbindungen zu einem bekannten arabischstämmigen Clan bedroht wurden.