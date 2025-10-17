Bushido auch privat beschützt? Polizei-Skandal hat Konsequenzen

Personenschützer des LKA sollen Bushido unzulässigerweise auch privat begleitet haben. Die Polizei zieht nun Konsequenzen.

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Personenschützer des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) sollen zum Rapper Bushido (47), den sie früher dienstlich bewacht hatten, unzulässige private Kontakte gehabt haben. Das ist das Ergebnis einer internen Untersuchung der Berliner Polizei.

Bushido (47) steht unfreiwillig im Blickpunkt.
Bushido (47) steht unfreiwillig im Blickpunkt.  © Jörg Carstensen/dpa

Die Berliner Polizeiführung griff nun mit harten Maßnahmen durch und zog sofortige Konsequenzen, wie mitgeteilt wurde. Die Vorwürfe richten sich gegen die Polizeibeamten, nicht gegen den Rapper. Bushido äußerte sich zunächst auf eine Anfrage nicht.

Die internen Prüfungen und Hinweise von außen hätten "belastbare Anhaltspunkte für eine korruptionsverdächtige Entwicklung im Personenschutzkommissariat LKA 616" ergeben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Frühere Personenschützer sollen "eine ehemalige Schutzperson privat betreut und möglicherweise dienstliche Ressourcen unzulässig genutzt haben".

Bushido: Bushido-Töchter gönnen sich Luxus-Tag im Spa: Anna-Maria kontert Kritik
Bushido Bushido-Töchter gönnen sich Luxus-Tag im Spa: Anna-Maria kontert Kritik

Vor einer Woche war durch einen Bericht der "Bild"-Zeitung zunächst bekanntgeworden, dass vermutlich mindestens ein Berliner Polizist und Personenschützer des LKA auch privat mit Bushido verbunden war. Bushido hatte in vergangenen Jahren sogenannten Personenschutz durch das LKA, weil er und seine Familie während eines Prozesses um seine früheren Verbindungen zu einem bekannten arabischstämmigen Clan bedroht wurden.

Kommissariat mit sofortiger Wirkung aufgelöst

Bushido hat das Gangster-Image abgelegt und kümmert sich lieber um seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) und seine Kinder.
Bushido hat das Gangster-Image abgelegt und kümmert sich lieber um seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (43) und seine Kinder.  © Fabian Sommer/dpa

In einem Fernsehinterview mit Bushido wurde ein Personenschützer, der im Hintergrund stand, von Kollegen bei der Polizei erkannt.

"Auf den Bildaufnahmen ist ein Mitarbeiter des LKA 61 – Personenschutz positiv identifiziert worden", teilte Polizeisprecher Florian Nath mit. Die Polizei hatte daraufhin interne Untersuchungen eingeleitet. Als deren Ergebnis wurden nun erste Konsequenzen gezogen.

Die Polizei teilte weiter mit, das betroffene Kommissariat werde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, die Führung von ihren Aufgaben entbunden und alle Beamten versetzt, "um Einflussnahmen und Verflechtungen auszuschließen".

Bushido: "Darüber brauchen wir gar nicht reden": Was Bushido auf keinen Fall für seine Kinder will
Bushido "Darüber brauchen wir gar nicht reden": Was Bushido auf keinen Fall für seine Kinder will

Parallel liefen disziplinarische und strafrechtliche Verfahren. Das betroffene Personenschutz-Kommando werde ebenfalls sofort aufgelöst.

Das Berliner LKA hat mehrere Bereiche. LKA 6 sind "operative Dienste". Dazu gehören Spezialeinsatzkommandos und auch der Personenschutz mit der Bezeichnung LKA 61. Der wiederum besteht aus mehreren Kommissariaten wie dem LKA 616, das in diesem Fall betroffen ist.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, teilte mit: "Die fast 300 Kollegen des Personenschutzes der Hauptstadtpolizei arbeiten hochprofessionell und leisten einen unglaublichen Dienst für diese Stadt. Das darf durch das Fehlverhalten einzelner nicht in Verruf gebracht werden." Die aktuellen Maßnahmen bis zur Aufklärung der Vorwürfe seien der richtige Weg.

Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa

Mehr zum Thema Bushido: