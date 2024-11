Bushido entschuldigt sich nach heftiger Aktien-Kritik: "Moralisch nicht vertretbar"

Berlin - In einem Interview mit einem Börsenfachblatt gab Bushido (46) kürzlich zu, auch in Rüstungskonzerne zu investieren. Kritiker warfen dem Rapper daraufhin vor, aus dem Leid anderer Menschen Profit zu schlagen. Nun ruderte Bushido zurück.

Rapper Bushido (46) beschäftigt sich gerne mit der Börse und Finanzfragen. © Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

"Ich möchte mich entschuldigen. Ich habe dort ein Thema angesprochen, das moralisch nicht vertretbar ist", gab sich der Musiker in einem Statement auf Instagram reumütig.

In Zukunft wolle er von Investitionen in Rüstungsaktien Abstand nehmen. Außerdem kündigte Bushido an, pünktlich zum Börsenstart am kommenden Montag seine gesamte Position aufzulösen.

"Ich werde den Betrag an die UNICEF spenden", fuhr der Dubai-Auswanderer fort. Auf diese Weise soll das Geld vor allem Kindern aus Kriegsgebieten zugutekommen. Er selbst sei dankbar dafür, mit seiner Frau und den Kindern in Freiheit und Frieden zu leben, betonte der Rapper.

Wie hoch die Summe ist, die er in moralisch-fragwürdige Unternehmen gesteckt hat, verriet Bushido nicht. Doch bei einem geschätzten Privatvermögen von rund 20 Millionen Euro könnte durchaus eine höhere Spendensumme dabei abfallen.