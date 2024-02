Bushido knöpft sich die Grünen vor: "Sowas wie euch hat dieses Land nicht verdient"

Bushido (45) hat die Grünen wegen einer berichteten Anfrage scharf kritisiert. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

In einem am Sonntag via Instagram veröffentlichten Video knöpfte sich Deutschlands Kult-Gangster-Rapper Bushido insbesondere die Grünen in Thüringen vor.

Er hoffe wirklich sehr, dass die Grünen nicht auf fünf Prozent kommen und komplett rausfliegen (Anm. d. Red.: aus dem Thüringer Landtag), "genau wie die FDP". Sie würden nichts Anständiges mit der vom Volk gegebenen Macht anfangen, sagte er unter anderem. In dem Zusammenhang verwies er auch auf die derzeit schlechten Umfrage-Werte der Thüringer Grünen.

In seinem Video macht Bushido auf einen Medienbeitrag aufmerksam. Darin geht es unter anderem um eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Erfurter Stadtrat.

Doch der Reihe nach: Wie aus einem Beitrag der Zeitung "Thüringer Allgemeine" hervorging, wurde Bushido im Rahmen einer Fernsehproduktion zum Müllwerker.

"Das Thema: Junge Menschen aus nicht ganz einfachen Verhältnissen starten ins Leben, begleitet von einem Prominenten", heißt es. Eine der Geschichten, welche die Produktionsfirma Constantin Entertainment im vergangenen Herbst in Szene gesetzt habe, habe in Erfurt gespielt, Bushido sei dabei gewesen.