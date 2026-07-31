Bushido-Tochter Aaliyah über Ruhm der Eltern: "Dann habe ich angefangen zu weinen"

Berlin/München - Aaliyah Ferchichi (14) wächst als Tochter von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) im Rampenlicht auf - doch der Ruhm der Eltern bringt auch Schattenseiten mit sich.

Aaliyah Ferchichi (14, r.), Tochter von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47), kennt die Vor- und Nachteile, Tochter von Promi-Eltern zu sein. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

"Ihr könnt uns vieles ermöglichen. Aber manchmal wird man in der Schule halt geärgert dafür", erklärte Aaliyah im RTL+-Podcast ihrer Eltern "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".

Ein besonders schmerzhaftes Erlebnis aus der Schule prägte sich ihr tief ein: Als Drittklässlerin habe sie mitanhören müssen, wie ältere Schüler abfällig über ihre Mutter gesprochen hätten, während diese schwanger war.

"Dann habe ich auch angefangen zu weinen", berichtete Aaliyah. Die Situation habe damit geendet, dass der beteiligte Schüler sich bei ihr entschuldigen musste.

Aber nicht nur direkte Angriffe machen ihr zu schaffen. Die Jugendliche beschrieb zudem, dass sie bei neuen Kontakten oft verunsichert sei, ob das Gegenüber sie wirklich als Person kennenlernen wolle oder nur wegen ihrer Eltern. Manche Mädchen hätten so getan, als wären sie bereits eng befreundet, obwohl Aaliyah sie kaum kannte.

Nach dem Umzug der Familie nach Grünwald bei München besuche sie nun eine neue Schule. Auch dort habe sie zunächst mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt.