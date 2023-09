Bushido soll GZSZ-Star Geld schulden: "Keinen Cent gesehen"

Dabei sei der Clip sehr erfolgreich gewesen. "Das Video hat bis heute über 17 Millionen Aufrufe. Da wird er also auch ein bisschen was mit verdient haben. Ich habe keinen Cent gesehen", ärgerte sich der Schauspieler.

"Die Gage war nicht so viel - 400 Euro. Klar, das ist auch Geld, aber darum ging es mir gar nicht", verriet Pape. "Allerdings habe ich von der Gage bis heute keinen Cent gesehen!"

Er habe schon immer einmal in einem Musikvideo mitspielen wollen, berichtete der TV-Star. Dann sei vor einigen Jahren die Anfrage von Bushido gekommen - und der Michi-Darsteller willigte selbstverständlich ein.

"Bereust du einen Film, den du gemacht hast?", wollte ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram wissen. "Eine Sache bereue ich wirklich, und das ist ein Musikvideo", gab Pape offen zu.

Seit 2020 ist Lars Pape bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Rolle des Michi Bode zu sehen. © Screenshot/Instagram/lars.pape (Bildmontage)

Doch damit nicht genug! "Viel ärgerlicher ist, dass ich noch Geld on top gelegt habe - nämlich für das Taxi", berichtete Pape. Entsprechend vernichtend fiel dann auch das Fazit aus: "Das war ein Scheißtag, es war eh eine grauenhafte Produktion und Kohle habe ich auch keine gesehen."

Was für eine Ironie: Im besagten Musikclip ist Pape als Ermittler auf der Jagd nach dem Gangster-Boss Sonny Black - so Bushidos Alter Ego. Und nun ist der Schauspieler erneut hinter dem Musiker her - beziehungsweise hinter der Kohle, die dieser ihm seinen Aussagen zufolge schuldet.

Ob Pape sein Geld jemals sehen wird, steht in den Sternen. Dabei dürfte Bushido nicht gerade knapp bei Kasse sein. Gerade verdonnerte ein Gericht dessen Ex-Manager Arafat Abou-Chaker (47) dazu, Bushido knapp zwei Millionen Euro zurückzuzahlen.