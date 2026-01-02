Trotz Trennung: Anna-Maria Ferchichi und Bushido beziehen neue Luxusvilla

Berlin - Das kommt überraschend: Erst Ende November haben Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) ihre (räumliche) Trennung bekannt gegeben - jetzt beziehen sie gemeinsam eine neue Luxusvilla.

Man gönnt sich ja sonst nichts: Dieses luxuriöse Anwesen wird das neue Zuhause der Familie Ferchichi in der Gemeinde Grünwald. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Und die befindet sich nicht in Dubai, sondern in Good Old Germany, genauer gesagt in der Gemeinde Grünwald südlich der bayerischen Landeshauptstadt München.

Räumlich voneinander getrennt, könnten die beiden allerdings im Prinzip auch weiterhin leben, denn das riesige Haus besitzt sage und schreibe 19 (!) Zimmer.

"Wir haben jetzt gleich Schlüsselübergabe für unser neues Zuhause", berichtet Anna-Maria freudestrahlend an Neujahr in ihrer Story bei Instagram.

In einem Beitrag schreibt die Promi-Dame: "Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln". Dubai sei wundervoll und die Familie habe dort großartige Freunde, verbinde das Emirat am Persischen Golf mit vielen schönen Erinnerungen.

Aber: "Wir haben in Dubai lange nach einem passenden Zuhause gesucht und es leider nicht gefunden", stellt die achtfache Mutter fest.