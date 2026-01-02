Trotz Trennung: Anna-Maria Ferchichi und Bushido beziehen neue Luxusvilla
Berlin - Das kommt überraschend: Erst Ende November haben Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) ihre (räumliche) Trennung bekannt gegeben - jetzt beziehen sie gemeinsam eine neue Luxusvilla.
Und die befindet sich nicht in Dubai, sondern in Good Old Germany, genauer gesagt in der Gemeinde Grünwald südlich der bayerischen Landeshauptstadt München.
Räumlich voneinander getrennt, könnten die beiden allerdings im Prinzip auch weiterhin leben, denn das riesige Haus besitzt sage und schreibe 19 (!) Zimmer.
"Wir haben jetzt gleich Schlüsselübergabe für unser neues Zuhause", berichtet Anna-Maria freudestrahlend an Neujahr in ihrer Story bei Instagram.
In einem Beitrag schreibt die Promi-Dame: "Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln". Dubai sei wundervoll und die Familie habe dort großartige Freunde, verbinde das Emirat am Persischen Golf mit vielen schönen Erinnerungen.
Aber: "Wir haben in Dubai lange nach einem passenden Zuhause gesucht und es leider nicht gefunden", stellt die achtfache Mutter fest.
Anna-Maria Ferchichi präsentiert neue Familien-Villa bei Instagram
Anna-Maria Ferchichi und Bushido wollen mit ihrer Familie mehr Zeit in Deutschland verbringen
Gleichzeitig habe die Großfamilie festgestellt, dass ihnen auch Deutschland fehle, vor allem die Nähe zum Rest der Familie, die Natur und dieses gewisse Gefühl von Zuhause.
"Nicht das Fenster öffnen zu können oder den Hund mal eben im Garten zu lassen haben wir einfach sehr vermisst", betont die Schwester von Sarah Connor (45).
Das soll sich nun wieder ändern, denn "es ist ein unglaubliches Haus mit einem wunderschönen Garten. Wir freuen uns darauf", unterstreicht die 44-Jährige.
Die Ferchichis werden fortan also wieder mehr Zeit in Deutschland verbringen. "Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen", blickt Anna-Maria Ferchichi frohen Mutes voraus.
Am Samstag sollen die Möbel geliefert werden. Dann ist es mit der Entspannung wohl vorerst vorbei, denn die 19 Zimmer müssen quasi innerhalb von einer Woche eingerichtet werden, bevor das Promi-Paar gemeinsam auf Tour geht.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)