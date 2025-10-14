Bushido-Töchter gönnen sich Luxus-Tag im Spa: Anna-Maria kontert Kritik
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Naima und Leonora Ferchichi (beide 3), zwei der Drillingstöchter von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (43), haben es sich zuletzt bei einem Wellness-Tag im Spa richtig gut gehen lassen. Dafür gab es neben viel Zuspruch auch kritische Kommentare.
Bei Maniküre, Pediküre und bunten Haarsträhnen in Pink und Lila wurden die beiden Dreijährigen rundum verwöhnt, ganz im Stil von kleinen Meerjungfrauen. Kein Wunder, dass die drei Jahre alten Mädchen auf den Instagram-Fotos ihrer Mama über beide Ohren strahlen.
Die Dritte im Bunde fehlte auf den Bildern: "Amaya wollte zu Hause bleiben", erklärte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story. Dennoch war der Spa-Day für Naima und Leonora offenbar ein Volltreffer - und sorgte im Netz prompt für Begeisterung.
Papa Bushido selbst zeigte sich hin und weg und schrieb unter den Beitrag: "Mein Herz schlägt schneller, wenn ich sie sehe." Auch Tante Lulu Lewe (33) schmolz dahin: "Wie kann man so süß sein!"
Viele Fans freuten sich über die privaten Einblicke und lobten die entspannte Familienzeit: "Wie kleine Ladys! Zuckersüß!" oder "Echt toll, dass ihr euren Kindern so ein Leben ermöglichen könnt."
Doch nicht alle sahen den Mädels-Ausflug so positiv. Unter den Fotos meldeten sich auch kritische Stimmen: "Es mag niedlich aussehen, wie sie da sitzen und sich behandeln und verwöhnen lassen, jedoch entspricht das in keinster Weise der Realität von Kindern. Weitreichend gedacht tut man ihnen keinen Gefallen damit."
Anna-Maria wünscht sich mehr Humor
Eine andere Userin schrieb: "Braucht kein Kind in dem Alter … völlig unpassend."
Anna-Maria reagierte auf die Diskussion und schickte ihren Kritikern am Dienstag eine klare Botschaft: "Kinder haben Ferien und es ist gar nicht mehr so einfach, alle unter einen Hut zu bekommen. Sehe unter dem letzten Post, dass einige echt nicht verstehen."
Es sei ein großer Spaß für die Kids gewesen und "nichts, was sie daily machen". Weiter schrieb die achtfache Mama: "Das eine schließt das andere doch nicht aus. Heute Nachmittag spielen sie im 'Dreck' auf dem Reitstall."
Schließlich wünschte sich die 43-Jährige bei einigen Nutzern auf Instagram etwas mehr Humor.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi