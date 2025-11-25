Bushido und der Personenschützer-Skandal: So lange wusste die Polizei schon Bescheid

Berlin - Das Landeskriminalamt (LKA) hat früher als bisher bekannt von den problematischen privaten Kontakten zwischen zwei Personenschützern der Berliner Polizei und dem Rapper Bushido (47) gewusst.

Bushido (47) gerät durch den Personenschützer-Eklat immer wieder in den Blickpunkt. © Jörg Carstensen/dpa

Die Leitung des LKA habe erstmals im Herbst 2024 durch die entsprechende Abteilungsleitung erfahren, dass zwei Polizeidienstkräfte des Personenschutzes "persönlichen Kontakt zu einer ehemaligen Schutzperson haben könnten", antworteten Polizei und Senat auf eine Anfrage der AfD.

In sofortigen Personalgesprächen sei verdeutlicht worden, "dass derartige private Kontakte nicht mit den dienstlichen Belangen vereinbar seien". Die Personenschützer seien angewiesen worden, dieses Verhalten einzustellen.

"Hinweise, dass in der Folge gegen die Weisung verstoßen wurde, sind nicht bekannt geworden."

Die nächste Information zu dem Thema sei erst durch eine Presseanfrage im Oktober 2025 erfolgt.

Nach Presseberichten im Oktober und Vorwürfen gegen mindestens zwei Personenschützer des LKA, die privat für Bushido gearbeitet haben sollen, hatte die Polizei Strafermittlungen eingeleitet und das Kommissariat aufgelöst. Der Rapper hatte in vergangenen Jahren sogenannten Personenschutz durch das Berliner LKA, weil er und seine Familie während eines Prozesses bedroht wurden.