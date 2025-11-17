Personenschutz-Eklat um Bushido: Polizei räumt Probleme ein

Berlin - Nach Vorwürfen gegen Personenschützer der Berliner Polizei, die privat für den Rapper Bushido (47) gearbeitet haben sollen, hat die Behörde Probleme eingeräumt und strengere Kontrollen angekündigt.

Personenschützer der Berliner Polizei sollen privat für Bushido (47) gearbeitet haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Polizei-Vizepräsident Marco Langner kündigte im Innenausschuss an, alle Prozesse für die Genehmigungen von Nebentätigkeiten von Polizisten würden geprüft - nicht nur für die betroffene Abteilung im Landeskriminalamt (LKA), "sondern behördenweit", sagte er.

Langner nannte den aktuellen Fall "besonders bitter", es handele sich aber um eine Ausnahme. Er betonte, dass für die Personenschützer im LKA eine Nebentätigkeit als Leibwächter oder in einer ähnlichen Funktion grundsätzlich nicht erlaubt sei.

Auch der Chef der LKA-Abteilung 6 für Spezialeinsatzkommandos und Personenschutz, Alexander Karius, kündigte stärkere Kontrollen zu Nebentätigkeiten an. Tatsächlich würden viele Polizisten solchen Tätigkeiten nachgehen - manche davon ehrenamtlich, andere würden an Hochschulen Stunden geben. Es seien aber auch selbstständige Tätigkeiten darunter, die nur "sehr allgemein" und "schwammig" beschrieben würden. Das müsse künftig konkreter dargestellt werden.

Karius räumte ein, dass es für Personenschützer, die lange auf engem privaten Raum bestimmte Menschen bewachen würden, manchmal schwierig sei, die professionelle Distanz aufrechtzuerhalten. Künftig müsse besser geprüft werden, ob dann ein schnellerer Wechsel der Tätigkeit erfolgen müsse.