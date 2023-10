Bushido wieder vereint mit Shindy: Neues Album geplant?

Lange hat man sie nicht mehr gemeinsam gesehen: Shindy (35, l.) und Bushido (45). © Screenshot/Instagram/bush1do

Auf dem am Sonntag veröffentlichten Bild posieren Sonny Black - so Bushidos Alter Ego - und der Rapper aus Bietigheim-Bissingen im komplett schwarzen Partnerlook. Dazu schrieb Bushido: "CLA$$IIC".

Die Referenz auf das Kollabo-Album "CLA$$IC" von 2015 lässt viele Fans nun auf ein Nachfolgeprojekt hoffen. Schließlich lassen sich die beiden "I" auch als eine römische Zwei lesen.

"Dass ich das noch erleben darf …", erklärte ein User in den Kommentaren. Und ein anderer: "Ich glaube, ich träume". Weitgehende Einigkeit herrschte darüber, dass es sich bei dem Doppel-I um eine versteckte Andeutung und keineswegs um einen Rechtschreibfehler handelt.

Im "Backstage"-Podcast mit dem ehemaligen "Bild"-Journalisten Peter Rossberg heizte Bushido die Spekulationen weiter an. "Ich habe immer gerne mit ihm Musik gemacht. Das 'CLA$$IC'-Album war super. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für ihn eine coole Sache werden könnte. Deshalb ist er für mich der einzige Künstler, bei dem ich Bock hätte, mit ihm zu arbeiten", so der 45-Jährige.

Und mehr noch: Beim Shindy-Konzert am Samstagabend in der Lanxess Arena in Köln tauchte der in Dubai lebende Bushido plötzlich als Überraschungsgast auf der Bühne auf! Zusammen performten die beiden ihre Hits "Stress ohne Grund", "Sterne" und "Panamera Flow".