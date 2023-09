Bushido vor dem Karriere-Aus? Abschieds-Tour soll alle Rekorde brechen

Berlin/Dubai - Wie lange wird Bushido (44) noch als Rapper aktiv sein? Die Anzeichen auf ein mögliches Karriere-Ende in der näheren Zukunft verdichten sich.

Zudem verkündete Bushido zuletzt in seinem "Backstage"-Podcast, den er mit dem Journalisten Peter Rossberg aufnimmt, dass die für 2024 geplante Tour seine allerletzte sein könnte .

So soll der Berliner erst kürzlich seine 2004 gegründete Plattenfirma "Ersguterjunge" aufgelöst haben . Dort erschienen neben Bushidos Soloalben auch Werke von namhaften Künstlern wie Capital Bra (28), Kay One (39), Eko Fresh (40) und Shindy (35).

2003 veröffentlichte Anis Mohamed Youssef Ferchichi - so Bushidos bürgerlicher Name - sein erstes Solo-Album "Vom Bordstein bis zur Skyline" und veränderte den Sound des deutschen Raps nachhaltig: düster, rau, gefährlich, hieß fortan die Devise.

Mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) und der Familie zog Bushido im vergangenen Jahr nach Dubai. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Für die allerdings will Bushido noch einmal die ganz großen Geschütze auffahren. "Kann ich mir sehr gut vorstellen, nochmal so eine endgültige Abschluss-Tour. Vielleicht auch die größte Tour, die ich je gespielt habe", so der 44-Jährige.

Hierzu sei er bereits mit mehreren Veranstaltern im Gespräch. Und auch die seien hoch motiviert: "Die haben gleich gesagt: Arena-Tour", erklärte Bushido.

Gut möglich also, dass der 44-Jährige sein Karriere-Ende im kommenden Jahr in den ganz großen Konzerthallen wie der Mercedes-Benz-Arena in Berlin feiert.