Bushido will Diss gegen Shirin David und Co. veröffentlichen

Und weiter: "Deswegen sind die für mich auch keine [...] Personen, an denen ich mich abarbeiten würde. Die bekommen alle noch ein bisschen was ab, die nächsten Wochen und Monate." Das Ganze sei aber "sportlich" gemeint, betonte der Ersguterjunge-CEO.

Wie Badmómzjay (20, l) und Katja Krasavice (27) auf Bushidos Ansagen reagieren werden, ist noch offen. © Instagram/Screenshot/badmomzjay, Instagram/Screenshot/katjakrasavice (Bildmontage)

Das wiederum ließ der inzwischen in Dubai lebende Musiker nicht auf sich sitzen und schoss auf Instagram zurück: "Yo Barbara, momentan ist der schlechteste Zeitpunkt, um über Dissen zu fantasieren. P.S.: Für Dich immer noch King Bushido."

Shirin gab sich daraufhin weiter unbeeindruckt und behauptete in den sozialen Medien, Bushido habe in der Vergangenheit bereits mehrfach vergeblich versucht, über andere an ein Feature mit ihr zu gelangen - was Shirin nach eigener Aussage abgelehnt habe!

Die neueste Folge des "Backstage"-Podcasts nutzte Bushido entsprechend auch, um sich gegen diese Gerüchte zu wehren. "Warum sollte Shirin bei mir ein Thema sein? Ich mag die nicht, ich finde die persönlich nicht ansprechend", stellte er klar.

Genügend Sprengstoff für ein paar unterhaltsame Disstracks sollte definitiv da sein. Badmómzjay und Katja Krasavice haben sich bislang noch nicht zu Bushidos Aussagen geäußert.