Bushido wird deutlich: "Möchte nicht enden wie Roland Kaiser"

Berlin/Dubai - Bushido (45) startet Ende März womöglich seine letzte große Tour. Der Rapper gestand in einem Interview, dass er sich auf die nächsten Monate sehr freue.

Bushido (45) freut sich extrem auf die im März startende Tour. © Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

Über 100.000 verkaufte Tickets und nur noch wenige Städte, die nicht ausverkauft sind. Alle wollen sie bei Bushidos womöglich letzter großer Tour dabei sein.

Am 21. März geht es in der Berliner Mercedes-Benz Arena los. Heimspiel also für den gebürtigen Berliner. Jetzt sagte der Rapper dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Es ist für mich das letzte große Projekt. Wir spielen das jetzt und eigentlich ist es für mich dann auch gegessen."

Der 45-Jährige hat mittlerweile acht Kinder, ist mit Anna-Maria Ferchichi (42) verheiratet, und vor allem die Drillinge halten Bushido ganz schön auf Trab: "Ich bin 45 Jahre alt, werde dieses Jahr – hoffentlich – 46, bin verheiratet, habe acht Kinder. Die Drillinge sind jetzt zwei Jahre alt und da ist auch von mir viel gefordert."

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es die letzte Tour des 45-Jährigen werden. "Ich möchte aber nicht enden wie Roland Kaiser, der jetzt ungefähr die sechste Comeback-Tour spielt", sagte er im Interview.