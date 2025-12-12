Bushido covert Kult-Song der 90er: Meint er damit seine Ehe?

Berlin - Der Rapper Bushido (47) hat nach Problemen in seiner Beziehung zu Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) in einem Coversong sehr persönliche Töne angeschlagen.

Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) haben sich getrennt - zumindest räumlich. © Fabian Sommer/dpa

"Du liebst mich nicht", nennt sich das gerade erst veröffentlichte Lied, das im Original von Sabrina Setlur (1997) stammt und von Bushido umgeschrieben wurde.

Der Text des 47-Jährigen geht unter die Haut: "Bitte lass uns reden und aufhören, zu kämpfen. Sag mir, denkst du wirklich dran, das Ganze zu beenden? Ich bin hier, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf", fleht Bushido darin.

Ferchichi fühlt sich offenbar angesprochen. "Finde es sooooo krass, dass Anis gerade diesen Song covern durfte", schreibt sie dazu auf Instagram. "Er hat ihn auf uns umgeschrieben. Während er im Sommer einen Monat in Bangkok war und wir noch in Dubai. Mittlerweile kann ich ihn gut anhören, damals konnte ich es nicht", gibt die Achtfach-Mama zu.

Erst Anfang Dezember hatte sich das Promi-Paar, das sieben gemeinsame Kinder hat, in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" zu Trennungsgerüchten geäußert. Anfang September habe er das gemeinsame Haus in Dubai verlassen und sei in eine Wohnung gezogen, gab Bushido zu, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt. Trotzdem seien er und Anna-Maria nach wie vor ein Paar.