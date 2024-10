Dickes Auto und nichts dahinter: "Uber-Fahrer" Bushido mit "Epic Fail"

Bushido (46) hat mit seiner Tochter einen peinlichen Vorfall erlebt. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Eigentlich wollte er nur seine Tochter Aaliyah (11) abholen und fuhr dabei natürlich stilecht mit seinem schwarzen Ferrari vor. "Gerade, als mein Papa mich abgeholt hat, wollte er so einen auf cool machen", berichtete sie in ihrer Story bei Instagram, aber das mit "seinem coolen Plan" hat am Ende "doch nicht so funktioniert".

Zum Spaß, stellte er sich seiner Tochter zunächst als ihr "persönlicher Uber-Fahrer" vor und filmte das ganze mit seinem Handy.

Dabei durfte der Service selbstverständlich nicht zu kurz kommen, schließlich hängt davon ja auch das Trinkgeld ab. "Warte, der Uber-Fahrer muss Dir noch die Tür aufmachen, einen Augenblick."

"Man, Papa", reagierte die 11-Jährige daraufhin schon ein wenig genervt. "Ja was denn, wennschon, dennschon", entgegnete ihr Vater und öffnete die Beifahrertür des Sportwagens: "So, bitte einmal einsteigen."