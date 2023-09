Ende für Ersguterjunge: Bushido löst offenbar Plattenfirma auf

Berlin - Seit fast 20 Jahren zählt Ersguterjunge (kurz EGJ) zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Labels in Deutschland. Doch nun hat Gründer und CEO Bushido (44) seine Plattenfirma offenbar aufgelöst.

Ersguterjunge ist wohl Geschichte: Rapper Bushido (44) soll seine Plattenfirma bereits Ende Juni aufgelöst haben. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie die "Bild"-Zeitung aus dem Handelsregister erfuhr, beschloss Anis Mohamed Youssef Ferchichi - so Bushidos bürgerlicher Name - das Ende des Unternehmens bereits am 12. Juni auf einer Gesellschafterveranstaltung.

Dort heißt es: "Die Gesellschaft ist mit Ablauf des 30. Juni 2023 aufgelöst."

Bushido hatte das Label im Jahr 2004 mit seinem langjährigen Kumpel und Musikproduzenten D-Bo (45) gegründet. In den Jahren ihres Bestehens veröffentlichte die Firma Platten von namhaften Künstlern wie Capital Bra (28), Kay One (39), Eko Fresh (40) und Shindy (35).

Zum Gangster-Image von Ersguterjunge trug nicht zuletzt Arafat Abou-Chaker (47) bei: Der Berliner Clan-Boss und heutige Erzfeind des Rappers soll der Legende nach Bushidos Vertragsstreitigkeiten mit dessen ehemaligen Label-Chefs von Aggro Berlin mit einem Hausbesuch geregelt haben.

Bereits im Februar soll Bushido auch seine Einzelfirma "Anis Ferchichi e. K." aufgelöst und in die neu gegründete Amayu GmbH & Co. KG überführt haben.