Neue Bushido-Doku: Jetzt wird der Gangster-Rapper zum Lifecoach

Berlin - In der neuen Reality-Doku-Reihe "Back on Track - Neuanfang mit Bushido" auf Amazon Freevee hilft der Rapper jungen Menschen, sich vergangenen Belastungen und frühen Traumata zu stellen.

Nach dem Tod seiner Pflegemutter wünscht sich der junge Mann nichts sehnlicher, als seinen leiblichen Vater zu treffen. Dieser hatte sich vor eineinhalb Jahren per Brief bei Iman gemeldet. Mit der Unterstützung von Bushido will der 20-Jährige nun den Schritt wagen und sich seiner Vergangenheit stellen.

Bushido agiert als Mentor, der seinen sechs Schützlingen praktische Lebenshilfe geben will. Einer von diesen ist Iman (20), der in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist und seine leiblichen Eltern nie kennenlernen durfte.

Zuletzt war Bushido auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. © Eva Manhart/APA/dpa

"Bushido bringt seine große Erfahrung in das Format ein und wir freuen uns, dass wir mit dem vielseitigen Künstler ein erstes Projekt für Freevee realisieren konnten", sagte Gerrit Roth, Leiter Content Innovation bei Prime Video, über die neue Serie.

Im Januar 2026 will der "Sonnenbank Flavour"-Interpret auf große Abschiedstour gehen und damit seine musikalische Karriere endgültig an den Nagel hängen. Los geht die "Alles wird gut"-Tour 2026 am 12. Januar in Berlin (Uber Arena).

Derweil hat Bushido längst neue Geschäftszweige erschlossen: Nach "Unzensiert - Bushidos Wahrheit", "Bushido: RESET", "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" ist das neue Projekt bereits das fünfte Doku-Format des Musikers.

"Back on Track - Neuanfang mit Bushido" ist ab 23. Juli bei Amazon Freevee zu sehen.