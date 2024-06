Céline Dion: Darum hätte sie an einer Überdosis sterben können

2023 hatte die Kanadierin Céline Dion ihre Diagnose öffentlich geteilt. © VALERIE MACON / AFP

In der Today Show spricht die 56-Jährige offen und ehrlich über ihre Vergangenheit, und wie sich ihr Leben mit dem Stiff-Person-Sydrom verändert hat.

Schon 2008 bemerkte die "My Heart Will Go On"-Sängerin erste Anzeichen der Nervenkrankheit. In den kommenden Jahren litt sie immer wieder unter Stimmkrämpfen und allgemeiner Anspannung. Da eine Diagnose fehlte und Dion ihre Schmerzen lindern wollte, konsumierte sie unter anderem Valium. Und davon nicht wenig.

In der Show erzählte sie: "Wir haben viel versucht. Und wenn man viel versucht, ohne zu wissen, was man hat, kann das einen umbringen."