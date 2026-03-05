Baby-Glück für Capital Bra: Hurra, Kind Nummer fünf ist da!

Berlin/Zypern - Die Familie von Capital Bra (31) wächst weiter! Der Rapper ist erneut Vater geworden.

Capital Bra (31) hat mit seiner Ehefrau nun drei Töchter und zwei Söhne. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Die süßen Nacrichten verkündete der Musiker am Donnerstag auf Instagram.

"Leute, was geht ab, ich hoffe euch allen geht's gut. Die ganze Nacht im Krankenhaus - ich küsse euer Herz, meine Tochter ist auf der Welt. Dankeschön für die Glückwünsche, ich liebe euch. Und nur Gesundheit, sie ist gesund, sie ist fit. Die Nacht hat sich gelohnt!", schwärmte der Bratan in seiner Story.

Demnach stand er seiner Frau die ganze vergangene Nacht bei. Auch den Namen seiner mittlerweile dritten Tochter verriet er: "Alina ist auf der Welt!"

Erst vor wenigten Tagen hatte Vladyslav Balovatsky die Baby-Bombe platzen lassen und ausgeplaudert, dass er bald wieder Vater werden wird.

Im März vergangenen Jahres verkündete der Rap-Star sein Ehe-Aus. Mit seiner Jugendliebe, die er aus der Öffentlichkeit heraushält, war er seit 2014 zusammen. 2023 läuteten die Hochzeitsglocken. Wenige Wochen nach der Trennung vor rund einem Jahr fand das Paar wieder zueinander.