Megapark-Jubiläum mit Capital Bra: Malle-Party-Ankündigung sorgt für Kritik

Mallorca - Capital Bra (30) ist beim großen Jubiläums-Closing im Megapark auf Mallorca dabei und sorgt für reichlich Gesprächsstoff.

Am 24. Oktober performt Capital Bra (30) im Megapark. (Archivfoto) © Clara Margais/dpa

Der Kult-Rapper hat auf der Instagram-Seite des Megaparks persönlich bekannt gegeben, dass er sich nun offenbar auf Mallorca ausprobieren möchte.

"Bratans, Bratinas, Bratuhas, was geht ab? Ich bin am 24. Oktober im Megapark - das erste Mal in Spanien! Kommt alle vorbei, wir rasten dort aus. [...] Das Beste kommt zum Schluss!", verkündet er begeistert in dem Video.

Demnach wird der 30-Jährige mit seinen Rapballaden in wenigen Tagen beim Saisonabschluss des Megaparks, einer der bekanntesten Party-Locations auf Mallorca, ordentlich einheizen.

Die Ankündigung sorgte für gemischte Reaktionen, denn obwohl Capital Bra mit über fünf Millionen Followern zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands gehört, ist der Ballermann für ihn absolutes Neuland.