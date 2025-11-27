Ist Capital Bra wieder auf Drogen? Rapper äußert sich zu Gerüchten
Berlin - In einem TikTok-Livestream hat sich Capital Bra (31) gegen neue Drogenvorwürfe zur Wehr gesetzt, die Nutzer auf Social Media zuletzt immer wieder gegen den Rapper erhoben hatten.
"Leute, mir geht's gut. Ich bin auf nichts. Ich nehme keine Drogen", stellte Capi, wie ihn seine Fans nennen, im Stream klar. Die ständigen Unterstellungen, er sei wieder rückfällig geworden, gehen dem "Berlin lebt"-Interpreten offenbar gehörig auf den Wecker.
In immer wiederkehrenden Kommentaren zu Clips und Livestream-Ausschnitten auf TikTok spekulieren User, es habe "geschneit" - mit anderen Worten: Der Hip-Hop-Star habe Kokain konsumiert.
"Ich rauche ab und zu einen Joint, ich trinke Red Bull mit Zero Zucker - mehr ist es nicht", betonte Capital Bra. Aus dem Hintergrund bestätigte ein Rapkollege, dass dieser aktuell nicht einmal Alkohol trinke.
Der Musiker vermutete, dass es "Hater" sind, die "immer wieder reinschreiben, 'er ist drauf, er ist drauf'". Doch Capital Bra weiß natürlich selbst, dass die Vorwürfe nicht von ungefähr kommen.
Capital Bra: "Gab eine Zeit, in der ich viele Drogen genommen habe"
Er räumte ein: "Ja, ich war drauf. Es gab eine Zeit, in der ich sehr viele Drogen genommen habe. Aber müsst ihr mir das jedes Mal hinterherwerfen?" Weiter forderte der 31-Jährige: "Du, der zu mir Junkie sagt, lass es doch mal sein. Reicht doch jetzt langsam."
Jeder, der sich auskenne mit Drogen, wisse, dass an den Gerüchten nichts dran sein, so Capi. Er erklärte, dass er 2025 "endlich in das Leben zurückgekehrt" sei, das ihm "so lange gefehlt" habe.
Im Jahr 2020 hatte der Rapper seine Abhängigkeit von dem starken Schmerzmittel Tilidin öffentlich gemacht, mit dem er bereits als Jugendlicher im Alter von 15 Jahren in Kontakt gekommen war.
Nach der Versöhnung mit Samra (30) arbeiten die beiden aktuell an ihrem neuen Kollabo-Album "Berlin lebt 3".
Auch Samra musste sich in der Vergangenheit nach einem schweren Drogenabsturz - auf Cannabis folgten bei ihm Tilidin und schließlich Kokain - wieder emporkämpfen.
