Ist Capital Bra wieder auf Drogen? Rapper äußert sich zu Gerüchten

Berlin - In einem TikTok-Livestream hat sich Capital Bra (31) gegen neue Drogenvorwürfe zur Wehr gesetzt, die Nutzer auf Social Media zuletzt immer wieder gegen den Rapper erhoben hatten.

Capital Bra (31) hat die Nase voll von Kommentaren, in denen spekuliert wird, er sei rückfällig geworden. © Screenshot/TikTok/leonakox62b (Bildmontage)

"Leute, mir geht's gut. Ich bin auf nichts. Ich nehme keine Drogen", stellte Capi, wie ihn seine Fans nennen, im Stream klar. Die ständigen Unterstellungen, er sei wieder rückfällig geworden, gehen dem "Berlin lebt"-Interpreten offenbar gehörig auf den Wecker.

In immer wiederkehrenden Kommentaren zu Clips und Livestream-Ausschnitten auf TikTok spekulieren User, es habe "geschneit" - mit anderen Worten: Der Hip-Hop-Star habe Kokain konsumiert.

"Ich rauche ab und zu einen Joint, ich trinke Red Bull mit Zero Zucker​ - mehr ist es nicht", betonte Capital Bra. Aus dem Hintergrund bestätigte ein Rapkollege, dass dieser aktuell nicht einmal Alkohol trinke.

Der Musiker vermutete, dass es "Hater" sind, die "immer wieder reinschreiben, 'er ist drauf, er ist drauf'". Doch Capital Bra weiß natürlich selbst, dass die Vorwürfe nicht von ungefähr kommen.



