Capital Bra: Nun verrät er den wahren Grund für seine Social-Media-Auszeit

Weshalb war der Rapper so lange weg? "Meiner Familie ging es nicht gut. Deswegen musste ich sehr, sehr lange bei ihr sein und versuchen, irgendwie zu helfen, aber leider kann man nicht immer helfen", verriet der Berliner in seiner Instagram-Story.

Er ist einer der erfolgreichsten Rap-Musiker des Streaming-Zeitalters und kann auf zahllose Nummer-Eins-Singles zurückblicken. Trotzdem war es um Capital Bra zuletzt still in den sozialen Medien geworden.

Wieder alles in Butter scheint im Leben des "Nur noch Gucci"-Interpreten also noch nicht alles zu sein. Trotzdem dürften sich Fans über das Lebenszeichen des Bratan freuen.

Schließlich sah es nach der Trennung von seinem Label "Bra Musik" und den Dauer-Vorwürfen, drogenabhängig zu sein, längere Zeit so aus, als komme der 28-Jährige nicht gut mit dem Erfolg zurecht.

Nun will der Rapper aber wieder voll durchstarten. Und das nicht nur mit Blick auf die Musik: So will Capital Bra zusammen mit seiner Eistee-Marke BraTee eine Limonade auf den Markt bringen, neue Infos zu Capis Pizzen und Vapes sollen bald kommen. Außerdem will der Rapper ein Produkt zum Saubermachen von Schuhen auf den Markt bringen.

In seiner Instagram-Story bedankt sich Capital Bra bei seinen Fans und Rapper-Kollegen für den Support in den schwierigen vergangenen Monaten.