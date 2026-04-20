Er filmte Drogen-Drama live: Capital Bra im Krankenhaus

Berlin - Verstörende Szenen von Capital Bra (31). Der Rapper musste am Sonntag per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verdacht: Überdosis.

Capital Bra (31) filmte die Fahrt ins Krankenhaus und auch aus dem Krankenbett. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Schon in der Vergangenheit hatte der Bratan oft mit seiner Drogensucht zu kämpfen, jetzt holte ihn diese wieder ein - und alle konnten zugucken. Immer wieder jammerte der Familienpapa im Krankenwagen um Hilfe, wie sein eigenes TikTok-Livevideo zeigt - sehr zum Unmut des Sanitäters.

"Mach den Scheiß aus", bat er ihn mehrmals, nicht gefilmt zu werden, doch Capi schien völlig verwirrt zu sein, sah fix und fertig aus. "Hilf mir doch", wimmerte er in die Kamera und bekam gar nicht mit, dass sie schon im Krankenhaus angekommen waren.

Im Livestream zeigte der 31-Jährige später noch, wie er im Krankenhaus lag. Der Bild zufolge soll ihn auch ein Arzt befragt haben, welche Drogen er genommen habe. Es waren insgesamt drei: "Xanax, Tilidin, Kokain", so der "Neymar"-Interpret, ehe er sich wieder beschwert haben soll, warum ihm keiner helfe.

Wenige Stunden später folgte dann die Entwarnung: "Leute, es ist alles okay. Ich bin bei Capi, ihm geht es besser. Macht euch keine Sorgen", verkündet sein Manager bei Instagram.