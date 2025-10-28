Capital Bra irritiert mit AfD-Aussage: "Denke mittlerweile, sie haben recht"

Berlin - Capital Bra (30) hat überraschend Sympathien für die AfD bekundet - und damit für Irritation gesorgt. Früher schoss der Rapper noch regelmäßig auf Songs gegen die Rechtsaußen-Partei.

Capital Bra (30) wuchs selbst in der Ukraine auf. © Uli Deck/dpa

Die Aufregung geht zurück auf ein Gespräch, das der Deutschrap-Star mit dem YouTuber und Influencer Vegeraldt Belkason geführt hat. Letzterer bezeichnet sich selbst als "deutscher Patriot" und ist bekennender AfD-Anhänger.

Auf seinem YouTube-Kanal schießt Belkason regelmäßig gegen Linke und Muslime oder erklärt, warum es seiner Meinung nach "mehr toxische Männlichkeit" brauche.

In dem Gespräch erklärte Capital Bra: "Früher habe ich die AfD sehr, sehr, sehr, sehr kritisiert. Mittlerweile denke ich mir, bei manchen Sachen haben sie recht."



In der Vergangenheit hatte Capi, wie ihn seine Fans nennen, in dem Song "Sturmmaske auf" mit Farid Bang (39) noch gerappt: "Ich fahr' nach Ukraine, doch mein Benz liegt tiefer, weil mein Kofferraum ist voll mit AfD-Mitglieder."

Auch in einem rbb-Interview von 2017 hatte er die Partei scharf attackiert. "An die AfD und an alle, die die AfD gewählt haben: Ihr seid auf jeden Fall richtige H*rensöhne", sagte er damals wörtlich in die Kamera. Woher also der Sinneswandel?

Kritik übt der Rapper in dem Gespräch allem an der Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft. "Ich habe 22 deutsche Nummer-eins-Hits, ich habe vier deutsche Kinder, ich habe eine deutsche Frau gehabt", zählte er auf. "Die geben mir trotzdem keinen deutschen Pass."