Capital Bra irritiert mit AfD-Aussage: "Denke mittlerweile, sie haben recht"
Berlin - Capital Bra (30) hat überraschend Sympathien für die AfD bekundet - und damit für Irritation gesorgt. Früher schoss der Rapper noch regelmäßig auf Songs gegen die Rechtsaußen-Partei.
Die Aufregung geht zurück auf ein Gespräch, das der Deutschrap-Star mit dem YouTuber und Influencer Vegeraldt Belkason geführt hat. Letzterer bezeichnet sich selbst als "deutscher Patriot" und ist bekennender AfD-Anhänger.
Auf seinem YouTube-Kanal schießt Belkason regelmäßig gegen Linke und Muslime oder erklärt, warum es seiner Meinung nach "mehr toxische Männlichkeit" brauche.
In dem Gespräch erklärte Capital Bra: "Früher habe ich die AfD sehr, sehr, sehr, sehr kritisiert. Mittlerweile denke ich mir, bei manchen Sachen haben sie recht."
In der Vergangenheit hatte Capi, wie ihn seine Fans nennen, in dem Song "Sturmmaske auf" mit Farid Bang (39) noch gerappt: "Ich fahr' nach Ukraine, doch mein Benz liegt tiefer, weil mein Kofferraum ist voll mit AfD-Mitglieder."
Auch in einem rbb-Interview von 2017 hatte er die Partei scharf attackiert. "An die AfD und an alle, die die AfD gewählt haben: Ihr seid auf jeden Fall richtige H*rensöhne", sagte er damals wörtlich in die Kamera. Woher also der Sinneswandel?
Kritik übt der Rapper in dem Gespräch allem an der Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft. "Ich habe 22 deutsche Nummer-eins-Hits, ich habe vier deutsche Kinder, ich habe eine deutsche Frau gehabt", zählte er auf. "Die geben mir trotzdem keinen deutschen Pass."
Rapper beklagt deutsche Einbürgerungspraxis
Deutschland habe ihn "hochgebracht", verweigere ihm aber trotz seiner jahrelangen Karriere und seinen Steuerzahlungen die Einbürgerung. Gleichzeitig würden, so Capital Bra weiter, "Leute herkommen, die wohnen hier einen Monat, die kriegen einen deutschen Pass".
Capital Bra, mit bürgerlichem Namen Vladyslav Balovatsky, wurde 1994 in Sibirien geboren und wuchs in der Ukraine auf. In den vergangenen Jahren zählte er zu den erfolgreichsten Rappern im deutschsprachigen Raum, veröffentlichte neun Alben und erhielt Dutzende Gold- und Platin-Auszeichnungen.
22 seiner Singles schafften es an die Spitze der Charts. Im Frühjahr 2024 erschien sein jüngstes Album "Vladyslav".
Der Musiker lebt mittlerweile auf Zypern, wo er regelmäßig Casino-Streams veranstaltet. Viele Beobachter befürchten, dass der Künstler - der offen über frühere Drogenprobleme sprach - dort erneut in eine schwierige Phase geraten sein könnte.
In Streams oder bei Live-Auftritten mit Rapper-Kollege Samra (30) - der selbst libanesische Wurzeln hat - wirkte Capital Bra zuletzt sichtlich neben der Spur.
Titelfoto: Uli Deck/dpa, Carsten Koall/dpa (Bildmontage)