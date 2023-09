Aufreizender Bett-Schnappschuss von Carmen Geiss sorgt für Wirbel: "Nippelalarm!"

Carmen Geiss steht ihren Töchtern in nichts nach. Die 58-Jährige setzte sich in ihrem Bett gekonnt in Szene. Bei den Fans sorgt die heiße Aufnahme für Wirbel!

Von Frederick Rook

Italien - Was ihre Töchter können, kann Carmen Geiss (58) schon lange. Das ehemalige Fitness-Model setzte sich jetzt in ihren Laken gekonnt in Szene. Bei den Fans sorgt der heiße Schnappschuss für Wirbel!

Carmen Geiss (58) meldete sich jüngst mit einem "Guten-Morgen"-Gruß bei ihren Fans. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots) "Die Geissens" sind zurück im harten Arbeitsalltag. Nach einer ausgiebigen Sommerpause drehen Carmen, ihr Mann Robert (59) sowie die beiden Kinder Davina (20) und Shania (19) inzwischen wieder für eine weitere Staffel der Reality-Doku. Aktuell schippern die Millionäre mit ihrer 38-Meter-Yacht an der italienischen Riviera entlang. Nach einer Shopping-Tour soll die "Indigo Star" verladen und nach Dubai verschifft werden. Dort verbringt das Jetset-Ehepaar neuerdings die Wintermonate. Auf Instagram meldete sich Carmen jetzt mit einem ungewöhnlichen Guten-Morgen-Gruß aus ihrer glamourösen Luxus-Koje an Bord des TV-bekannten Wasserspielzeugs der Kult-Auswanderer. Carmen Geiss Nach Explosion ihres 911ers GT3: Carmen Geiss greift Porsche an - "Armutszeugnis!" "Guuuuteeen Morgen ihr Lieben. Habt ihr gut geschlafen? Ich hatte eine traumhafte Nacht auf unserem Boot", schreibt die 58-Jährige zu einer Bilderreihe, mit der sie eigentlich nur Werbung für ihre Bettwäsche machen möchte. Lasziv rekelt sich die Blondine in silberfarbener Nachtmode sowie mit passender Schlafmaske und zerzausten Haaren in ihrem King-Size-Bett und will damit den Eindruck vermitteln, sie sei gerade erst aufgewacht.

Knapp eine Million Menschen folgen Reality-TV-Star Carmen Geiss auf Instagram

Make-up und "Nippelalarm" beschäftigen die Fans der Millionärsgattin