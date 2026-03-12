Carmen Geiss: Als sie sieht, was auf dem Wohnzimmer-Tisch steht, ist sie fassungslos

Monaco - Damit hat sie nicht gerechnet: Als Carmen Geiss (60) von einem Außentermin in ihre heimischen vier Wände in Monaco zurückkehrt, kann sie nicht glauben, was da für sie auf dem Tisch bereitsteht!

Carmen Geiss (60, Foto) freut sich über ein Luxus-Geschenk von ihrer Tochter Shania (21) - eine seltene Handtasche von Chanel. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Geschenke, die ohne besonderen Anlass wie etwa zum Geburtstag oder zu Weihnachten überreicht werden, versprühen ihren eigenen Reiz. Das dachte sich offenbar auch Tochter Shania (21). Kurzerhand erfüllte sie ihrer Mama einen materiellen Traum.

Ehemann Robert (62) hielt dabei natürlich nur "ganz zufällig" die Kamera drauf, um den erhabenen "Was kostet die Welt"-Moment für die Ewigkeit und vor allem für Instagram festzuhalten.

Ohne blassen Schimmer, was sie erwarten würde, betritt Carmen in dem Clip ihr Zuhause. Kurz lässt sie den Blick durch die Räumlichkeiten schweifen, da erblickt sie auf dem Tisch im Wohnzimmer auch schon das Objekt der Begierde: eine schwarze Edel-Tüte mit dem Schriftzug "Chanel".

"Ach nein, Robert, haben die Kinder es geschafft? Ich glaube es nicht. Ist meine Tasche angekommen?", zeigt sich die 60-Jährige gespielt verwundert. Sofort lässt sie alles stehen und liegen und widmet sich dem prachtvollen Inhalt.