Carmen Geiss: Als sie sieht, was auf dem Wohnzimmer-Tisch steht, ist sie fassungslos
Monaco - Damit hat sie nicht gerechnet: Als Carmen Geiss (60) von einem Außentermin in ihre heimischen vier Wände in Monaco zurückkehrt, kann sie nicht glauben, was da für sie auf dem Tisch bereitsteht!
Geschenke, die ohne besonderen Anlass wie etwa zum Geburtstag oder zu Weihnachten überreicht werden, versprühen ihren eigenen Reiz. Das dachte sich offenbar auch Tochter Shania (21). Kurzerhand erfüllte sie ihrer Mama einen materiellen Traum.
Ehemann Robert (62) hielt dabei natürlich nur "ganz zufällig" die Kamera drauf, um den erhabenen "Was kostet die Welt"-Moment für die Ewigkeit und vor allem für Instagram festzuhalten.
Ohne blassen Schimmer, was sie erwarten würde, betritt Carmen in dem Clip ihr Zuhause. Kurz lässt sie den Blick durch die Räumlichkeiten schweifen, da erblickt sie auf dem Tisch im Wohnzimmer auch schon das Objekt der Begierde: eine schwarze Edel-Tüte mit dem Schriftzug "Chanel".
"Ach nein, Robert, haben die Kinder es geschafft? Ich glaube es nicht. Ist meine Tasche angekommen?", zeigt sich die 60-Jährige gespielt verwundert. Sofort lässt sie alles stehen und liegen und widmet sich dem prachtvollen Inhalt.
Von wegen "weltweit ausverkauft": Shania Geiss ergattert "Chanel 25"
Zum Vorschein kommt eine "Chanel 25". Die kleine Handtasche aus Jeans-Stoff und goldfarbenem Metall stammt aus der neuesten Frühjahr/Sommer-Kollektion der französischen Luxusmarke. Zu Carmens Look passt das Accessoire natürlich perfekt.
In der Caption des Instagram-Beitrags gibt die "Jetset"-Interpretin zudem preis, dass ihre jüngste Tochter die Überraschung für sie organisiert habe. Eigentlich sei das Designer-Stück "weltweit ausverkauft" gewesen.
"Wer sich mit Taschen auskennt, weiß: Die zu bekommen ist ungefähr so einfach, wie ein Parkplatz in Saint-Tropez im August zu finden", stellt Carmen die Exklusivität des Präsents noch einmal heraus. Doch anscheinend hat Shania das Unmögliche möglich gemacht.
Ein Blick in den Web-Shop von Chanel gibt einen konkreten Hinweis auf den Preis, den die 21-Jährige für die kleine Handtasche hingeblättert haben muss. Satte 5400 Euro soll die "Chanel 25" wert sein. Die RTLZWEI-Gage macht's möglich.
Titelfoto: RTLZWEI