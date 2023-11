Carmen Geiss am Pranger: Das hat der letzte Urlaub von Lady Diana damit zu tun!

Carmen Geiss (58) steht seit 2011 für die Reality-TV-Serie "Die Geissens" vor der Kamera. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Aktuell ist die Millionärsgattin mit ihrem Ehemann Robert (59) in der Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs. Dort besitzen die Kult-Auswanderer inzwischen eine eigene Immobilie, in der sie die Wintermonate verbringen.

Am vergangenen Wochenende stand ein Abstecher mit der "Indigo Star" zum Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi auf dem Programm. Mit einem Liegeplatz direkt an der Strecke verfolgte die TV-Familie das Geschehen direkt aus der Pole Position.

Auf ihrem Social-Media-Kanal hält Carmen ihre Fans mit regelmäßigen Updates aus ihrem glamourösen Leben auf dem Laufenden. Ein Schnappschuss sorgt jetzt allerdings für Aufsehen. Darauf posiert die Zweifach-Mutter an der Kai-Mauer eines Hafens.

Wo genau sie sich zu diesem Zeitpunkt befindet, verrät die gebürtige Kölnerin nicht. Dafür hat sie eine Anekdote zu dem gigantischen Wasserspielzeug im Hintergrund des Bildes im Gepäck.

"Das ist das Boot, wo Lady Diana ihren letzten Sommerurlaub an der Côte d'Azur drauf verbracht hat. Sie wird immer in meinem Herzen bleiben", schreibt die "Jetset"-Interpretin in die Bildzeile und garniert ihre Worte mit einem weinenden Smiley.